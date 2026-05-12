غرب مازندران در تله ترافیک گرفتار شده است

به گزارش خبرنگار مهر، عباس پوریانی صبح سه شنبه در اجلاسیه شورای اسلامی مازندران با بیان اینکه در شرایط حساس جنگی قرار داریم و مسئولین بیشتر دغدغه مردم را داشته باشند، اظهار کرد: همگان نشستگان بر کشتی واحد هستیم و در این شرایط حساس نباید مردم احساس کنند که مسئولان آنها را رها کردکد. وی با اشاره به اینکه در حمله استکیار جهانی به سرکردگی آمریکای جنایتکار و رژیم جعلی صیهونیست کودک کش به ایران، نتانیو نخست وزیر اسرائیل دستور قتل عام مردم ایران را داد، افزود: این جنایتکاران رحم به هیچ فردی نخواهند کرد و هدفشان نابودی سرزمین ایران و نسل کشی در این کشور است که مصداق بارز جنایت بشری است.

رئیس کل دادگستری مازندران با اعلام اینکه بدو ورود به مازندران شاهد گرفتاری های زیاد استان بودم و موضوعاتی که توقع به جای مردم است بر زمین مانده بود، تصریح کرد: مازندران در کشاورزی، گردشگری و صنعت ظرفیت زیادی دارد و با داشتن بنادر به ویژه امیرآباد و اتصال به ریل سراسری که به ترانزیت چین و ایران را رقم می‌زند، نباید از این ظرفیت های مهم به آسانی رد شد.

پوریانی با بیان اینکه توسعه مازندران دغدغه اصلی دستگاه قضایی استان است و طرح های بر زمین مانده را تا حصول نتیجه پیگیری خواهیم کرد، یادآورشد: روستای اروست قدمگاه قائد امت رهبر شهید انقلاب به دلیل نداشتن آب شرب در سفر رهبری به این روستا که بیش از ۳ دهه گذشته اتفاق افتاده بود طلب کردند ولی محقق نشد و با پیگیری انجام شده یک ماهه کار انجام شد.

وی با قدردانی از مردم مهمان دوست مازندران که در جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان استقبال خوبی از هم میهنان کردند، خاطرنشان کرد: اقدام به هنگام همه نهادها در کنار مردم آنقدر دقیق بود که در ایام سفر هم زمان با جنگ تحمیلی هیچ گزارش امنیتی در استان نداشتیم.

رئیس کل دادگستری مازندران با گلایه از اینکه در استان روحیه انتقاد پذیری ضعیف است و برخی ها نقد را برنمی‌تابند، گفت: توسعه استان نیاز به همت جمعی دارد و اگر ضعفی دیده می‌سود باید بیان گردد و مدیران نیز آستانه تحمل را بالا ببرند.

پوریانی با اشاره به اینکه غرب مازندران در تله ترافیگ گرفتار شده است و جاده ساحلی در باید در این بخش از استان جانمایی بشود، اظهار کرد: به روسای دادگستری و دادستانهای شهرستانهای استان تاکید شد تا به همه طرح ها از جمله عمرانی بر زمین مانده ورود کنند تا مشکلات مردم رفع بشود.

وی با بیان اینکه سلامت کار بسیار مهم است و صرف گزارش اتهام زنی نباید اقدام بشود بلکه باید با مستندات مستددل همراه باشد و دلایل جمع و سپس برخورد بشود، یادآورشد: در دستگاه قضایی بنای برخورد با مدیران را نداریم بلکا در کنار مدیران هستیم و تا مادامی که گزارش تخلف مدیران با مستندات مستدل همراه نباشد برخوردی انجام نخواهد پذیرفت اما در صورت شناسایی تخلف با مدیر خاطی تعارف نخواهیم کرد.

احتکار ظلم به مردم است

رییس کل دادگستری مازندران احتکار در شرایط فعلی را ظلم به مردم دانست و تصریح کرد: برخی ها از شرایط فعلی سو استفاده و اقلام اساسی مردم را احتکار می‌کنند و به دادگستری و دادستانی شهرستانها ماموریت داده شد تا نظارت بر بازار تشدید شود و افزایش قیمت کالاها بررسی و با متخلفین برخورد شود.

پوریانی با اشاره به اینکه شوراها ظرفیت قابل قبولی برای مدیرت محلی و شهری هستند که به درستی از این ظرفیت استفاده نشده است، گفت: دستگاه قضایی در مازندران و همه شهرستانهای استان آمادگی لازم برای استفاده از این ظرفیت عظیم را دارد و بستر همکاری و ارتباط گیری دو سویه نیز فراهم است .