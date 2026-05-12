به گزارش خبرگزاری مهر، علی حبیب‌زاده در دیدار با مدیرکل امور عشایر استان، اظهار کرد: ما آمادگی کامل برای تدوین کتاب، تکمیل دانشنامه و برگزاری یادواره شهدای ایل شاهسون با همکاری امور عشایر استان اردبیل را داریم.

وی با تجلیل از سادگی و سلحشوری عشایر، آنان را نخستین مرزداران و مدافعان کشور در برابر تهاجمات دانست و افزود: مقاومت تاریخی طایفه قوجه‌بیگلو و نقش‌آفرینی عشایر در دفاع مقدس بر کسی پوشیده نیست.

مدیرکل بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس استان اردبیل با اشاره به جمع‌آوری بیش از ۱۰ هزار اثر مرتبط با جنگ تحمیلی در استان اردبیل گفت: با انعقاد تفاهم‌نامه تدوین کتاب زندگینامه عشایر سوژه از سوی امور عشایر و نویسنده از طرف ما تعیین می‌شود تا این دلاوری‌ها به کتاب یا مستند تبدیل شوند.

حبیب‌زاده همچنین خواستار معرفی نماینده‌ای برای تکمیل اطلاعات مدخل «عشایر» در دانشنامه ۳۳۵ مدخلی دفاع مقدس استان اردبیل شد و تصریح کرد: ما همچنین برای برگزاری یادواره شهدای ایل شاهسون اعلام آمادگی می کنیم.

وی پیشنهاد داد این مراسم در تابستان در ییلاقات یا پاییز در مغان همزمان با روز روستا و عشایر برگزار شود.

در این دیدار مدیرکل امور عشایر اردبیل نیز با تشریح نقش امنیتی و اقتصادی جامعه عشایری، خواستار تدوین کتاب و برگزاری یادواره تاریخی شهدای غیور ایل شاهسون با همکاری بنیاد حفظ آثار شد.

علی پیرجاهد با اشاره به پرورش بیش از یک میلیون دام سبک، عشایر را سربازان اقتصاد و امنیت دانست که با تقدیم ۲۳۰ شهید و ۴۸ جانباز، نقش بی‌بدیلی در دفاع مقدس ایفا کردند.

وی حضور داوطلبانه عشایر در بحران‌های طبیعی و کمک‌های مالی در موکب‌های اربعین را ستودنی خواند و بر اقدامات فرهنگی این اداره در زنده نگه داشتن یاد شهدا تاکید کرد.

مدیرکل امور عشایر استان اردبیل خواستار تدوین کتاب جامع ایثارگری‌ها و برگزاری یادواره ملی شهدای مرزدار ایل شاهسون برای ثبت در حافظه تاریخی کشور شد.