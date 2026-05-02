به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام محمود فاضلینیا صبح شنبه در جمع فعالان فرهنگی و تربیتی با اشاره به بزرگداشت هفته دفاع مقدس و هفته بزرگداشت مقام معلم، ضمن تبریک این مناسبت اظهار کرد: تبیین خون شهدای تعلیم و تربیت یک وظیفه انقلابی و اسلامی است.
وی افزود: این شهیدان با فداکاریشان، نهتنها امنیت، بلکه آینده فرزندان این سرزمین را هم ساختند و درسهای بزرگی از ایثار و عشق به میهن به ما دادند.
نماینده ولی فقیه در ناحیه سپاه مشگینشهر با بیان اینکه شهدای معلم و دانشآموز در جنگ تحمیلی، بهویژه در عملیات رمضان، حماسههای ماندگاری آفریدهاند، بیان کرد: وقتی یک رزمنده پای لانچر، غسل شهادت خود را امضا میکند، باید چنان باور قلبی داشته باشد که دستش روی ماشه لغزش نکند. نمونه بارز این ایمان راسخ را در جنگ رمضان دیدیم.
وی با تأکید بر اینکه گل سرسبد شهدای جنگ رمضان، شهدای میناب هستند، خاطرنشان کرد: در عرصه تعلیم و تربیت، دانشآموزان میناب سند مظلومیت این مرز و بوم هستند و امروز وظیفه ما تبیینگری مسیر شهادت و روشنگری برای نسل جوان است، حتی اگر این مسیر با سکوت و بیمهری همراه باشد.
حجت الاسلام فاضلینیا بر ضرورت تبیین سیره شهدای تعلیم و تربیت بهویژه معلمان شهید جنگ رمضان تأکید و گفت: دانشآموزان میناب سند مظلومیت این عرصه هستند و امروز بیش از هر زمان نیازمند روشنگری و بصیرتافزایی در برابر توطئههای دشمنان هستیم.
نماینده ولی فقیه در ناحیه سپاه مشگینشهر با اشاره به ضرورت برگزاری نشستهای بصیرتی و تبیینی در فضای مجازی و پایگاههای مقاومت، تصریح کرد: خون پاک شهدای تعلیم و تربیت، بهویژه معلمان شهید، باید چراغ راه فعالان این عرصه باشد. ماندن پای آرمانها و ولایت، نیازمند باور قلبی و عمل صادقانه است.
وی در پایان با ابراز امیدواری از پیروزی نهایی جبهه حق علیه باطل، گفت: بهزودی شاهد نابودی اسرائیل و آمریکا خواهیم بود و این وعده الهی را با تمام وجود جشن خواهیم گرفت. امروز وظیفه همه ما روشنگری و تبیین مسیر شهداست.
