فعالیت سامانه بارشی از امروز در همدان

روحالله زاهدی در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: از بعدازظهر امروز تا صبح فردا چهارشنبه فعالیت سامانه بارشی در بخشهایی از استان همدان ادامه خواهد داشت و انتظار میرود بارشها عمدتاً با شدت ملایم همراه باشد.
وی افزود: در برخی مناطق استان بارش باران بهصورت نقطهای و در قالب رگبار، همراه با احتمال وقوع رعد و برق پیشبینی میشود.
کارشناس هواشناسی استان همدان با اشاره به اینکه در بخشهایی از مناطق شمالی و نواحی «شای» شرایط برای بارش مناسبتر خواهد بود، ادامه داد: با این حال، برآوردها نشان میدهد شدت بارشها در اغلب مناطق استان در سطح ملایم باقی خواهد ماند.
وی بیان کرد: از روز چهارشنبه بهتدریج از میزان ابرها در نقاط مختلف استان کاسته میشود و تا پیش از ظهر، این سامانه بارشی از استان عبور خواهد کرد.
زاهدی ادامه داد: از بعدازظهر چهارشنبه، آسمان استان قسمتی ابری خواهد بود و در ساعاتی از روزهای پنجشنبه و جمعه وزش باد شدید و نسبتاً شدید در برخی نقاط استان دور از انتظار نیست.
وی همچنین از ورود سامانه بارشی جدید در نیمه نخست هفته آینده خبر داد و گفت: از نظر دمایی، دمای استان عمدتاً بالای صفر درجه سانتیگراد خواهد بود و در یک تا دو روز آینده نیز روند افزایش نسبی دماها پیشبینی میشود.
کارشناس هواشناسی استان همدان در پایان با اشاره به وضعیت دمایی ۲۴ ساعت گذشته در استان افزود: در این مدت دمای هوای همدان بین هشت تا ۲۵ درجه سانتیگراد در نوسان بوده است و کبودراهنگ با ۶ درجه سانتیگراد خنکترین و اسدآباد با ۲۷ درجه سانتیگراد گرمترین ایستگاههای استان گزارش شده است.
