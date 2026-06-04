مبارزه با آفت سن در ۱۱۲ هزار هکتار از مزارع کرمانشاه

کامران کریمی در گفتگو با خبرنگار مهر، با تاکید بر اهمیت حفظ سلامت محصولات استراتژیک و تضمین امنیت غذایی اظهار کرد: در پی بازدیدهای میدانی مستمر، پایش شبانه‌روزی کارشناسان اداره تولیدات گیاهی و مأموران مراکز تابعه از مزارع غلات تحت پوشش شهرستان کرمانشاه، نخستین ریزش سن مادری در تاریخ پانزدهم فروردین‌ماه سال جاری رصد شد و بلافاصله شبکه مراقبت برای مقابله با این آفت فعال گردید.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان کرمانشاه با تشریح جزییات و وسعت اراضی تحت پوشش این طرح گفت: با تلاش مروجان کشاورزی و مشارکت فعال بهره‌برداران، عملیات سم‌پاشی و مبارزه شیمیایی با آفت سن غلات در سطحی بالغ بر ۱۱۲ هزار هکتار از اراضی زیر کشت گندم و جو این شهرستان به طور دقیق و هدفمند عملیاتی شده است.

وی با تفکیک آمار اراضی تحت پوشش اقدامات صیانتی تصریح کرد: از مجموع کل سطح تحت مبارزه در شهرستان، بیش از ۷۵ هزار هکتار به مزارع محصول استراتژیک گندم اختصاص داشته و ۳۷ هزار هکتار نیز مربوط به مزارع کشت جو بوده است که با این اقدام، از کاهش کیفیت و آسیب جدی به دانه غلات جلوگیری به عمل آمد.

کریمی در ادامه به آغاز مرحله دوم مبارزه و مهار نسل جدید این آفت اشاره کرد و افزود: با توجه به بازدیدهای مکرر کارشناسان، بررسی شاخص‌ها و عملیات تورزنی در مزارع بخش‌های مختلف شهرستان، تاکنون در سطح ۲۵ هزار هکتار از اراضی این منطقه بر علیه آفت «پوره سن» نیز مبارزه منسجم صورت گرفته است و این فرآیند نظارتی و عملیاتی همچنان با جدیت در پهنه‌ها ادامه دارد.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان کرمانشاه خاطرنشان کرد: شهرستان کرمانشاه سهم بالایی در تولید غلات استان دارد؛ از این رو به زارعین محترم توصیه می‌شود با توجه به حساسیت دوره کنونی، به راهنمایی‌های کارشناسان مراکز جهاد کشاورزی توجه کرده و مزارع خود را به طور منظم پایش کنند تا با تکمیل به موقع فرآیند مبارزه با پوره سن، محصولی باکیفیت و بدون سن‌زدگی را تحویل مراکز خرید تضمینی دهند.