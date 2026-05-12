به گزارش خبرگزاری مهر، بهزاد غفاری در سومین برنامه دوشنبههای کار و تولید که با حضور مدیران عضو شورای هماهنگی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در استان آذربایجان شرقی، رئیس کانون کارفرمایی، نمایندگان شوراهای اسلامی کار آذربایجان شرقی و رئیس بسیج کارگری و کارخانجات استان و به میزبانی شرکت پتروشیمی تبریز برگزار شد، با تشریح نقش، وظایف و ماموریتهای دستگاههای عضو این شورا اظهار کرد: در حوزههای مختلف، به دنبال ارتقای سطح خدمات و رفع مسائل و مشکلات مرتبط با ادارات تابعه وزارت کار در عرصههای کار و تولید هستیم.
وی افزود: برگزاری منظم جلسات شورای هماهنگی و حضور میدانی مدیران در بالاترین سطح، در قالب برنامه دوشنبههای کار و تولید، بیانگر نگاه راهبردی و وسیع مقام عالی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به حمایت از استمرار تولید، صیانت از نیروی کار و رفع دغدغههای واحدهای تولیدی و صنعتی است.
مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی آذربایجان شرقی همچنین از برنامه این اداره کل برای تشکیل شورای سازش در درون کارگاهها خبر داد و گفت: این شوراها با اعطای اعتبارنامه رسمی و با هدف ایجاد تعامل، همدلی، تفاهم و حلوفصل اختلافات احتمالی در راستای حفظ کرامت کارگران و کارفرمایان راهاندازی میشود.
غفاری با تاکید بر اهمیت سرمایه انسانی تصریح کرد: ارائه آموزشهای تخصصی در حوزه صیانت از منابع انسانی، ارتقای ایمنی و بهداشت محیط کار و همچنین آموزشهای کاربردی و مهارتی از سوی اداره کل آموزش فنی و حرفهای استان در دستور کار قرار دارد که تا پایان امسال برای یک هزار نفر گواهینامه مهارتی صادر خواهد شد.
وی حمایتهای قانونی از جامعه کار و تولید، تقویت نقشآفرینی کارگران و کارفرمایان و نهادینهسازی مشارکت اجتماعی در مسیر اعتلای اقتصادی استان را از اولویتهای اصلی شورای هماهنگی مدیران ادارات همکار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در آذربایجان شرقی عنوان کرد.
