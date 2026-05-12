شکری: تخلفات اداری در اسرع وقت رسیدگی شود

به گزارش خبرگزاری مهر، فرهاد شکری در جمع مدیران و کارکنان اداره کل امور عشایر استان اردبیل اظهار کرد: سلامت نظام اداری در گرو مسئولیت‌پذیری ۲۴ ساعته کارکنان است.

وی با تبیین تفاوت‌های تخلف اداری و جرم، بر مسئولیت‌پذیری شبانه‌روزی کارمندان دولت تأکید و افزود: سلامت نظام اداری نیازمند نظارت دقیق و رسیدگی مستند به تخلفات است.

رئیس هیئت رسیدگی به تخلفات اداری جهاد کشاورزی هدف اصلی از تشکیل و فعالیت هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری را پاک‌سازی محیط اداری و تضمین خدمت بی‌منت به مردم دانست و گفت: این هیئت‌ها به عنوان یک مرجع شبه‌قضایی، قدرت صدور رأی قطعی برای انواع تخلفات را دارا هستند.

شکری با تفکیک مفهوم تخلف اداری از جرم، تصریح کرد: تخلف اداری شامل قصور و کوتاهی غیرعمدی در انجام وظیفه و تقصیر نقض عمدی قوانین و مقررات می‌شود، در حالی که جرم، عملی است که قانون برای آن مجازات تعیین کرده و رسیدگی به آن در صلاحیت مراجع قضایی است.

رئیس هیئت رسیدگی به تخلفات اداری جهاد کشاورزی با تأکید بر اصل کارمند دولت، ۲۴ ساعته کارمند است، اظهار داشت: شأن و جایگاه کارمند تنها به ساعت اداری محدود نمی‌شود و هرگونه رفتار خلاف شئون شغلی یا عمومی که به اعتبار دستگاه اجرایی لطمه بزند، حتی خارج از محیط و زمان کاری، قابل پیگیری در هیئت‌های تخلفات است.

وی با اشاره به بندهای ماده ۸ قانون رسیدگی به تخلفات اداری، مصادیقی چون ایجاد نارضایتی برای ارباب رجوع، تبعیض در ارائه خدمات، کم‌کاری و سهل‌انگاری، ترک خدمت، اخاذی و اختلاس را از جمله تخلفات روشن برشمرد و بیان کرد: شرط آغاز فرآیند رسیدگی، دریافت گزارش مستند و شکایت رسمی است و هیئت بدون مستندات کافی به هیچ پرونده‌ای ورود نمی‌کند.