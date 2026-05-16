به گزارش خبرنگار مهر، علی پیرجاهد ظهر شنبه در خصوص جزئیات برگزاری جشنواره کوچ عشایر اظهار کرد: این جشنواره که یک رویداد فرهنگی و حماسهمحور خواهد بود، بیستوهشتم اردیبهشتماه در جعفرآباد مغان برگزار خواهد شد.
مدیرکل امور عشایری استان اردبیل با بیان اینکه هر ساله جشنواره کوچ عشایر به صورت بینالمللی و ملی برگزار میشود، گفت: جشنواره امسال به صورت بینالمللی برگزار نمیشود و رویکرد این جشنواره بر اساس شرایط جامعه خواهد بود.
وی افزود: محتوای این جشنواره فرهنگی و اجتماعی است و دفاع از ماهیت و محتوای جشنواره بر عهده رسانهها است. مهمتر از خود جشنواره، فلسفه برگزاری آن یعنی شکرگزاری توسط عشایر است.
مدیرکل امور عشایر استان تصریح کرد: در منطقه مغان طی ماههای گذشته دو شهید جنگ رمضان داشتیم و از آنجا که اداره عشایر حافظ فرهنگ عشایری است، این جشنواره با رویکرد فرهنگی و حماسهمحور برگزار خواهد شد.
پیرجهاد ادامه داد: ۷۲ هزار قرص نان تهیه کردیم تا عشایر تا زمانی که به مقصد نرسیدهاند، نگرانی تأمین نان نداشته باشند. همچنین بیش از هزار تانکر آب و هزار دستگاه پنل خورشیدی برای تأمین آب و برق توزیع شده است .
