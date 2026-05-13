راه اندازی ۲ هزار مزرعه الگویی برای ۵ محصول استراتژیک در کشور

به گزارش خبرگزاری مهر، غلامرضا گل محمدی، در بازدید مزارع تحقیقاتی پارس‌آباد مغان از راه اندازی دو هزار مزرعه الگویی برای پنج محصول استراتژیک و کلیدی در سال جاری خبر داد.

وی با اشاره به نقش محوری استان اردبیل به عنوان قطب تولید محصولات غذایی کشور، افزود: به دلیل توانمندیهای این استان، به زودی قراردادی با یک شرکت دانش بنیان منعقد می شود تا ۱۲۰۰ هکتار از اراضی استان به زیر کشت آبیاری هوشمند برود.

معاون وزیر جهاد کشاورزی و رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی کشور، اقتصاد مقاومتی را مترادف افزایش بهره وری و حداکثر استفاده از منابع آب و خاک دانست و گفت: نزدیکترین مسیر برای رسیدن به حداکثر تولید در واحد سطح، اشاعه ایده های نو و یافته های علمی میان کشاورزان است که این مهم با همکاری محققان و کارشناسان ترویج محقق می شود.

گل محمدی سال جاری را «سال آموزش و افزایش اطلاعات علمی بهره برداران» نامید و تأکید کرد: مزارع الگویی کشاورزان پیشرو و موفق، ظرفیتی ارزشمند برای افزایش تولید هستند چراکه اختلاف عملکرد این مزارع با سایر مزارع بسیار معنادار است. امسال دو هزار کشاورز پیشرو در قالب همین مزارع، هرکدام ۲۰ نفر را تحت پوشش آموزشهای چهره به چهره و بازدیدهای علمی قرار میدهند.

وی در پایان با اشاره به نقش زنان بهره بردار عشایری گفت: حدود ۱۰.۵ میلیون زن بهره بردار عشایری در کشور فعال هستند که سازمان تات برنامه ریزی مدونی برای بهره گیری از ظرفیت آنان در تأمین ۲۰ درصد تخم مرغ و مرغ کشور در دست اجرا دارد.