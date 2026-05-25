۴ خرداد ۱۴۰۵، ۱۲:۳۰

دستگیری ۲۱۷ سارق و انهدام ۵۵ باند سرقت در طرح «اقتدار ۱۰» پلیس کرمان

کرمان- فرمانده انتظامی استان کرمان گفت: دهمین مرحله از طرح ارتقای امنیت اجتماعی «اقتدار ۱۰» با محوریت مقابله با جرایم سازمان‌یافته، طی چهار روز در مرکز استان کرمان به اجرا درآمد.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار جلیل موقوفه ئی، پیش از ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران با تشریح نتایج این طرح عملیاتی که با هدف افزایش احساس امنیت و برخورد قاطع با هنجارشکنان به اجرا درآمد، اظهار داشت: با همکاری مؤثر مسئولان قضایی، مردم، ظرفیت بسیج و سایر نهادهای امنیتی، در طرح چهار روزه «اقتدار ۱۰»، شاهد دستگیری ۲۱۷ نفر در حوزه سرقت و زورگیری بودیم.

وی افزود: از این تعداد، ۱۱ نفر از سارقان مسلح بودند که پس از تشکیل پرونده، تحویل پلیس آگاهی شده و به ۱۵ فقره زورگیری خشن با سلاح در محدوده «هفت باغ» و حومه شهر کرمان اعتراف کردند.

فرمانده انتظامی استان کرمان در ادامه به اقدامات صورت گرفته در حوزه تخلفات رانندگی اشاره کرد و گفت: در راستای مطالبات مردمی و برخورد با تخلفات حادثه‌ساز، تعداد ۱۲۶۸ دستگاه خودرو به دلیل آلودگی صوتی و حرکات هنجارشکن توقیف شدند.

وی ادامه داد: همچنین ۳۰ دستگاه موتورسیکلت سنگین و ۳۳۵ دستگاه خودروی شوتی که اقدام به حرکات نمایشی و خلاف مقررات می‌کردند، توسط پلیس راهور متوقف و اعمال قانون شدند.

سردار موقوفه‌ئی، به موفقیت‌های چشمگیر پلیس در حوزه مبارزه با مواد مخدر و قاچاق کالا نیز اشاره کرد و بیان داشت: در این طرح، ۱۵۵ خرده‌فروش مواد مخدر و ۳۳۳ قاچاقچی دستگیر و در مجموع ۸۰۹ کیلوگرم انواع مواد مخدر کشف و ضبط گردید و همچنین در حوزه مبارزه با قاچاق کالا، انواع کالای قاچاق و احتکاری به ارزش تقریبی بیش از هفت هزار میلیارد ریال کشف و پرونده قضایی برای متخلفان تشکیل شد.

وی با تأکید بر حضور میدانی مسئولان قضایی در کنار نیروهای انتظامی، افزود: در این طرح، ۱۶۳ متهم تحت تعقیب قضایی دستگیر و هویت و سوابق کیفری آن‌ها مورد بررسی قرار گرفت.

وی گفت: همچنین ۲۰ نفر از اراذل و اوباش که سابقه برهم زدن نظم عمومی را داشتند، شناسایی و بازداشت شدند.»

فرمانده انتظامی استان کرمان در پایان از رسانه‌ها به دلیل انعکاس اقدامات پلیس و اطلاع‌رسانی به مردم قدردانی کرد و گفت: احساس امنیت در جامعه مقوله‌ای مهم است که پلیس با تلاش شبانه‌روزی و با حمایت دستگاه قضا، هیچ‌ گونه کوتاهی در تأمین امنیت مردم عزیز و قدرشناس دیار سردار شهید حاج قاسم سلیمانی نخواهد داشت.

