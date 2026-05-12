به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خانه ملت، سلمان اسحاقی، در مورد حمایتهای کمیسیون بهداشت و درمان مجلس از داروخانههای دولتی، اظهار داشت: اعتقاد ما این است که اگر قانون به درستی اجرا شود به طور قطع شاهد پرداخت به موقع هزینههای حوزه دارو خواهیم بود.
وی افزود: یکی از دلایلی که امروز باعث کاهش انگیزه داروخانهها برای تأمین و تحویل دارو شده، بدهیها و معوقات چندماهه بیمهها به داروخانهها است و این موضوع مشکلاتی را در روند تأمین و توزیع دارو ایجاد کرده است.
سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس ادامه داد: در همین راستا، تعامل و هماهنگی میان دولت و مجلس برای پرداخت بهموقع این بدهیها و مطالبات داروخانهها در حال انجام است تا بتوانیم انگیزه لازم را برای داروخانهها در مسیر تأمین و ارائه خدمات دارویی در مراکز درمانی افزایش دهیم.
اسحاقی تصریح کرد: از نگاه کمیسیون بهداشت و درمان، چند موضوع بسیار مهم و کلیدی وجود دارد؛ نخست پرداخت بهموقع مطالبات حوزه سلامت بهویژه در بخش دارو و تجهیزات پزشکی از سوی دولت است.
وی افزود: موضوع دوم، تأمین و تخصیص بهموقع ارز دارو، مواد اولیه دارویی، تجهیزات و ملزومات پزشکی از سوی بانک مرکزی است که میتواند نقش مؤثری در جلوگیری از افزایش قیمت و کنترل هزینههای درمان داشته باشد.
سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس تأکید کرد: این موارد از مهمترین اولویتها برای مدیریت بازار دارو و کاهش فشار هزینهای بر مردم محسوب میشود.
