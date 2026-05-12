دهقان: ایران پس از جنگ در ذهنیت جهانی متفاوت خواهد بود

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین دهقان، رئیس بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی با بیان اینکه دولت آمریکا، دولتی جنایت‌کار است که همواره تلاش کرده سیطره خود را بر اراده و منابع جهان اعمال کند و برای رسیدن به این هدف از هیچ جنایتی فروگذار نکرده است، گفت: جمهوری اسلامی ایران برای نخستین‌بار در تاریخ‌تمدن جدید خود، پیروزی عظیمی را تجربه کرد.

وی افزود: این پیروزی حاصل مقاومت ملتی در برابر جهانی مملو از سرمایه، دانش، فناوری و تسلیحات است. البته باید بپذیریم که اگر خون پاک رهبر عزیزمان نبود، شاید این دستاوردها با چنین سرعت، سربلندی، عمق و گستردگی محقق نمی‌شد.

دهقان ادامه داد: آنچه امروز در صحنه‌های عمومی کشور مشاهده می‌کنیم، مردم از همه طبقات، اقشار و تفکرات به یک‌مشت تبدیل شده‌اند؛ مردمی که در میادین حضور یافته‌اند و این وحدت را نشانه صلابت و تحمیل اراده خود بر دشمن می‌دانند. این نعمت بزرگ، حاصل اراده الهی، امداد غیبی، توسل مردم به ائمه اطهار و مدیریت عنصر ولایت در کشور است.

وی اظهار کرد: سرمایه‌های اصلی ما در مقابله با استکبار جهانی، ایمان و اعتقاد کامل به قدرت لایزال الهی است. علاوه بر این، توسل و تمسکی که همواره ملت ما به همهٔ ائمه طاهرین دارند و همچنین عنصر ولایتی که نخ تسبیح این مردم است که در صحنه‌های مختلف آنها را هماهنگ و هم جهت به صحنه گرد هم می‌آورد.

رئیس بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی گفت: اینها نعمت‌های بزرگی است و نباید از آن غافل شویم؛ پیروزی در میدان نباید باعث غرور و تکبر و بازدارندگی از ادامه مسیر شود؛ زیرا رفتن تا قله سختی‌های خود را دارد و اگر روزی رهبر شهید فرمود که ما در میانه راه اما به سمت قله هستیم باید بدانیم که سختی‌های این مسیر واقعیت‌هایی است که تداوم این مسیر را تضمین می‌کند.

وی با اشاره به جنگ اخیر در کشور یادآور شد: ما این جنگ را پشت سر گذاشته‌ایم و بدون تردید گشایش‌های گسترده‌ای برای کشور ایجاد خواهد شد. ایران پیش از جنگ و ایران پس از جنگ، در ذهنیت جهانی متفاوت خواهد بود. مردم ایران باتجربه عظیمی که از این جنگ اندوخته‌اند، باید نقشی متفاوت برای آینده انقلاب، نظام و تاریخ کشور قائل باشند.

دهقان ادامه داد: دنیا هم در این جنگ یک تجربه جدید آموخت؛ مانند زمانی که ما انقلاب کردیم و آمریکا را از صحنه نظام سیاسی و اداری خود بیرون کردیم و پس از آن یک جنگ بر ما تحمیل شد و ما هشت سال در مقابل همه دنیا ایستادگی کردیم؛ ما به دنیا نشان دادیم که می‌شود در مقابل قدرت‌های بزرگ ایستاد و انتظار داشت که اراده ملت‌ها تحقق عینی پیدا کند.

رئیس بنیاد مستضعفان با تأکید بر اینکه ملت ما برگ جدیدی را در عرصه زیست سیاسی دنیا رقم زد، ادامه داد: ملت ما نشان داد این‌طور نیست که اگر یک کشور، صفتِ ابرقدرت بر خود گذاشت، به‌سادگی بتواند به هدف خود برسد و می‌توان در مقابل این ابرقدرت ایستادگی کرد و سلطه او را شکست و همه خواسته‌های او را به ناکامی تبدیل کرد. می‌توان کاری کرد که طرف خود را در مهلکه گرفتار ببیند و برای نجات خود به دنبال ناجی بگردد. چنین کشوری دچار چنان غرور و تکبری است که خوی استکباری اجازه اعلام شکست نکند؛ ولی عملاً در طول زمان این اتفاق هم خواهد افتاد.

دهقان یادآور شد: در تمام دوران جنگ حتی یک ساعت و یک‌لحظه فعالیت‌های تولیدی و خدماتی بنیاد مستضعفان تعطیل نشد. باوجود بمباران مناطق اطراف، همکاران ما خم به ابرو نیاوردند و با ایستادگی و تلاش به کار در واحدهای خود ادامه دادند؛ همچنین باید از خانواده‌های همکاران تشکر کرد چرا که اگر خانواده‌های این عزیزان همکاری نمی‌کردند یقیناً این اتفاق نمی‌افتاد.

وی ادامه داد: خانواده بنیاد یعنی یک اراده در تراز انقلاب اسلامی که همواره متعهدانه، وفادارانه و با به‌کارگیری همه ظرفیت‌های فیزیکی و ذهنی پای‌کار انقلاب ایستاده‌اند. پای‌کار انقلاب بودن به معنی انقلابی بودن، مجاهدت و فعالیت جهادگرانه در عرصه خدمت به این کشور است.

رئیس بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی افزود: خدمت به این کشور و مردم افتخار ماست و هیچ منتی بر کسی نیست؛ همکاران ما در خانواده بنیاد همگی بدون استثنا سربازان ساخت ایران عزیز هستند. همه کارکنان بنیاد همیشه باید خود را در موضع و جایگاه رئیس بنیاد ببینند یا به عبارتی دیگر کار خود را از منظر رئیس بنیاد نگاه کنند و رئیس بنیاد باید کار بنیاد را از منظر رهبری موردتوجه قرار دهد. باید بدانیم مقام معظم رهبری از ما چه عملکردی را انتظار دارد و باید بکوشیم در عملکرد خود رضایت رهبری را جلب کنیم.

وی با اشاره به دو جنبه اقتصادی و اجتماعی بنیاد یادآور شد: ما باید در واحدهای اقتصادی بنیاد درآمد ایجاد کنیم و کارایی و بهره‌وری را افزایش دهیم تا بتوانیم به نحو احسن به مناطق کم‌برخوردار و محرومان خدمت‌رسانی کنیم. ما در بنیاد به‌هیچ‌عنوان دنبال وانمایی، نمایش و تبلیغات کار خود نبودیم؛ زیرا برای ما رضایت خداوند و مردم حائز اهمیت است.

دهقان در پایان خاطرنشان کرد: خانواده بنیاد باید همواره به‌خاطر داشته باشد که ما یک نهاد انقلابی وابسته به رهبری هستیم که رهبری از ما می‌خواهد یک انسان تراز و سازمانی الگو برای سایرین باشیم. ما در بنیاد می‌خواهیم پیشتاز، پیشرو، صف‌شکن و خط‌شکن باشیم و همدلی و همراهی، ذات تعاملات درون‌سازمانی ماست که همواره در مسیر تعالی و پیشرفت حرکت می‌کنیم.