دهقان: همه منافع آمریکا و رژیم صهیونیستی در منطقه، هدف ما خواهند بود

به گزارش خبرنگار مهر، حسین دهقان رئیس بنیاد مستضعفان در حاشیه مراسم تشییع پیکر دریاسالار شهید شمخانی، با اشاره به شرایط کنونی منطقه گفت: شرایط امروز را آمریکا به تبعیت از درخواست رژیم صهیونیستی و با همراهی هم به وجود آوردند.

وی افزود: به طور طبیعی اگر هر ابزاری که در اختیار جمهوری اسلامی باشد، برای پاسخ دادن به شرایطی که آنها ایجاد کردند، به عنوان یک ابزار و وسیله مشروع در دفاع مشروع استفاده خواهد شد.

دهقان تأکید کرد: طبیعتاً همه منافعی که آنها در این منطقه دارند به عنوان یک هدف برای ما مطرح است و از جمله تأمین انرژی و نفتی که از اینجا برای آمریکایی‌ها و کسانی که از این کشور حمایت و همراهی می‌کنند، مورد استفاده قرار گرفته و خواهد شد.

وی در پایان خاطرنشان کرد: ما در شرایطی قرار داریم که آمریکا به تبعیت از درخواست اسرائیل و با همکاری آنها، وضعیت کنونی را به وجود آورده است. ما همواره آماده‌ایم تا از تمامی امکانات موجود برای دفاع از منافع خود استفاده کنیم.