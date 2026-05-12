۴۵ میلیارد تومان برای درمان مددجویان کمیته امداد اصفهان هزینه شد

هادی بنائی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به رویکرد حمایتی کمیته امداد امام خمینی(ره) استان اصفهان در حوزه سلامت خانوارهای تحت پوشش اظهار کرد: رسیدگی به وضعیت درمانی مددجویان مبتلا به بیماری‌های خاص و صعب‌العلاج یکی از اولویت‌های اصلی این نهاد به شمار می‌رود و در این مسیر تلاش شده است با ارائه خدمات متنوع، بخشی از مشکلات و دغدغه‌های مالی این خانواده‌ها کاهش یابد.

وی افزود: کمک‌هزینه‌های درمان، تأمین دارو، پرداخت هزینه‌های بستری، آزمایش‌های تخصصی و سایر حمایت‌های تکمیلی از جمله خدماتی است که به این گروه از مددجویان ارائه می‌شود تا روند درمان آنان با دشواری کمتری دنبال شود.

معاون حمایت و سلامت خانواده کمیته امداد امام خمینی(ره) استان اصفهان با بیان اینکه طی سال گذشته بالغ بر ۴۵ میلیارد و ۷۹۷ میلیون تومان برای خدمت‌رسانی به این جامعه هدف تخصیص یافته است، ادامه داد: این اعتبارات در قالب کمک‌های بلاعوض درمانی و حمایت‌های تکمیلی به مددجویان پرداخت شده و نقش مؤثری در کاهش بخشی از فشارهای اقتصادی ناشی از بیماری بر خانوارهای تحت پوشش داشته است.

بنائی با اشاره به اینکه حمایت‌های درمانی تنها به اعتبارات مستقیم این نهاد محدود نمی‌شود، تصریح کرد: هزینه‌های درمانی بیماران پس از دریافت و بررسی مستندات پزشکی، از طریق پیگیری صندوق حمایت از بیماری‌های خاص و صعب‌العلاج نیز تأمین و پرداخت می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: در همین راستا، طی ۹ ماهه سال گذشته بیش از ۲۴ میلیارد تومان از محل این صندوق برای بیماران تحت پوشش جذب و پرداخت شده است که این اقدام نیز نقش مهمی در تداوم درمان و کاهش هزینه‌های تحمیلی به خانواده‌ها داشته است.

معاون حمایت و سلامت خانواده کمیته امداد استان اصفهان همچنین با اشاره به توجه ویژه این نهاد به نیازهای جانبی بیماران و خانوارهای درگیر با بیماری گفت: در سال گذشته تعداد ۵۴ هزار و ۹۵۷ بسته پوشینه با اعتباری بالغ بر ۱۴ میلیارد و ۵۳۴ میلیون تومان به منظور مساعدت به این خانوارها تأمین و اهدا شده است.

بنائی تأکید کرد: ارائه این خدمات در کنار سایر حمایت‌های درمانی، با هدف حفظ کرامت مددجویان، کاهش بخشی از هزینه‌های مستمر خانواده‌ها و کمک به بهبود شرایط معیشتی و درمانی آنان انجام می‌شود.

وی افزود: کمیته امداد تلاش دارد با شناسایی به‌موقع نیازهای درمانی مددجویان و بهره‌گیری از ظرفیت‌های حمایتی موجود، خدمات مؤثرتری را به بیماران خاص و صعب‌العلاج ارائه دهد تا این افراد در مسیر درمان، با دغدغه کمتری روبه‌رو باشند.