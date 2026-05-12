به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا قاری‌قرآن ظهر سه‌شنبه در بازدید از پروژه‌های عمرانی اردستان اظهار کرد: هدف از این سفر بازدید از وضعیت پروژه‌های شهر اردستان بود که تعداد قابل توجهی از پروژه‌های عمرانی شهرداری با همت مسوولان مربوطه در شهرستان و استان به نتیجه رسیده است.

وی افزود: ویژگی اصلی پروژه‌هایی که امروز مورد بازدید قرار گرفت این بود که در پروژه‌ها توجه ویژه به بافت شهری، معابر، جاده‌ها، آسفالت معابر مسکونی و شهری و نظایر آن شده است.

معاون عمرانی استانداری اصفهان خاطرنشان کرد: وضعیت بودجه شهرداری اردستان در دو سال گذشته بالغ بر ۱۰ برابر افزایش داشته که بیشتر آن شامل بودجه‌های عمرانی بوده و این یکی از نقاط قوت شهرداری بوده و تعدادی پروژه‌ ورزشی کلنگ‌زنی شد که نشان دهنده رویکرد شهرداری در ایجاد فضاهای باز ورزشی و چمن مصنوعی است.

قاری‌قرآن تصریح کرد: بالغ بر ۹۷ میلیارد تومان ارزش پروژه‌های کلنگ‌زنی و اجرا شده مربوطه در شهرستان اردستان بوده است؛ نگاه مجموعه شهری در جهت توسعه داخل شهر بسیار قابل توجه بوده و امید می‌رود که این وضعیت ادامه پیدا کند.

وی یادآور شد: آنچه به‌عنوان کمک در راستای سرعت بخشیدن و ایجاد ظرفیت‌های ویژه برای پروژه‌های عمرانی شهر باشد را انجام خواهیم داد.