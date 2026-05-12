یکی از مطالبات مردم اردستان بهسازی معابر و آسفالت است

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود منتظری ظهر سهشنبه در بازدید از پروژههای عمرانی اردستان، اظهار کرد: مدیریت شهری اردستان بهصورت قائم مقامی استاندار اصفهان اداره میشود بنابراین تمام مصوبات شهری باید با امضای استاندار باشد و با توجه به رویکرد تلاش جدی مسوولان شهری تلاش شده از اعتبارات ملی و استانی برای پروژههای شهر تخصیص داده شود.
وی افزود: سال گذشته بیش از ۵۸ درصد از بودجه شهر اردستان از اعتبارات ملی و استانی تخصیص پیدا کرد که در سال جاری نیز همین رویکرد وجود دارد و امیدواریم که پروژههای شهری هرچه سریعتر بهبهرهبرداری برسد.
مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری اصفهان خاطرنشان کرد: عملکرد شهرداری اردستان خوب ارزیابی میشود و اگر همین روند ادامه پیدا کند بسیاری از مطالبات مردمی برطرف خواهد شد چرا که در حقیقت مطالبات مردمی برای تمام مردم سایر شهرها و استانهای کشور وجود دارد و این یک حق طبیعی است.
منتظری بیان کرد: یکی از مطالبات مردم شهر اردستان بهسازی معابر و آسفالت است که در همین راستا سال گذشته نزدیک به ۵ ماشین ۲۳ تنی قیر به اردستان تخصیص پیدا کرد و با اعتبارات ملی و استانی تخصیص پیدا کرده، نهضت آسفالت در این شهرستان شروع شده است.
وی ادامه داد: امید میرود که برای سال جاری نیز بحث تامین قیر و آسفالت معابر دنبال شود، همچنان آسفالت برخی معابر شهر اردستان فرسوده بوده و نیاز به آسفالت و بهسازی دارد.
مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری اصفهان یادآور شد: ۱۱۴ شهرداری در استان وجود دارد که دومین استان در کشور از لحاظ تعداد شهرداریها هستیم و کل قیر تحویل داده شده حدود ۱۲۵۴ تن در کل استان بوده براساس درجه و وسعت شهرها تخصیص پیدا می کند.
