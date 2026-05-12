بررسی گزارش حادثه طبس ۲ در کمیسیون امنیت ملی مجلس

به گزارش خبرگزاری مهر، رضایی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی در تشریح نشست این کمیسیون اظهار داشت: این نشست با حضور معاون امنیتی وزیر کشور، دبیر شورای امنیت کشور و مدیرکل وزارت کشور برگزار شد.



معاون امنیتی وزیر کشور در این نشست، گزارشی از حادثه اصفهان و شکست خفت بار آمریکایی‌ها در آنجا و تکرار حادثه طبس ۲ ارائه کرد و تاکید داشت، هدف دشمن از عملیات اصفهان به احتمال زیاد خارج کردن مواد هسته‌ای بوده که با شکست کامل مواجه شد و خسارت های زیادی نیز پرداخت کردند.



وی در ادامه نیز گزارشی از اقدامات وزارت کشور و شورای امنیت کشور در جنگ رمضان ارائه کرد و گفت جلسات شورای امنیت کشور در ایام جنگ به طور منظم برگزار شد و تصمیمات لازم جهت تامین امنیت داخلی، سلامت مردم و تامین نیازهای کشور اتخاذ شد.



راه‌اندازی ایست و بازرسی، تامین امنیت مرزها، ادامه فعالیت پایانه‌ها و روند صادرات و واردات، ترخیص کالاها، تدبیر در مورد دانشگاه‌ها و مدارس و حمایت از نیروهای نظامی و انتظامی، تامین امنیت مراسم‌ها، کمک به شهرداری و بدهی ها از جمله فعالیت‌ها و اقداماتی بوده که شورای امنیت کشور با همکاری و هماهنگی سایر دستگاه‌ها در ایام جنگ و بعد از آن انجام داده است.



معاون امنیتی وزیر کشور در این نشست گفت که ۲۵۰۰ موکب شناسنامه‌دار ایرانی و ۱۱۵ موکب عراقی در مراسم‌های شبانه بیعت با ولایت فعالیت دارند و اظهار کرد که حدود یک میلیون عراقی برای شرکت در مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب اسلامی ثبت نام کردند.



عجم رئیس کمیته امنیت کمیسیون امنیت ملی نیز گزارشی از ماموریتی که اخیراً به همراه تعدادی از اعضای کمیسیون به استان اصفهان برای بررسی حادثه و تکرار معجزه الهی طبس ۲ در منطقه دشت مهیار داشتند، ارائه کرد.



عجم در ادامه این گزارش ضمن بیان مشاهدات، بر پیشگیری از تکرار حوادث مشابه، لزوم حفظ هوشیاری مسئولین کشور و استان به صیانت از جان و مال مردم تاکید کرد و گفت در این حادثه، دشمن آمریکایی به سختی شکست خورد و به هیچ کدام از اهداف خودش نرسید و هزینه های سنگینی نیز متحمل شد.



در این نشست، اعضای کمیسیون نیز نقطه نظرات و دیدگاه‌های خودشان با معاون امنیتی وزیر کشور را بیان کردند.