استاندار تهران: مسائل تهران با تصمیمات ملی و نگاه فرابخشی قابل حل است

به گزارش خبرنگار مهر، محمدصادق معتمدیان، ظهر سه شنبه در نشست اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با استاندار، که در سالن جلسات استانداری برگزار شد، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدا، فرماندهان، دانشمندان و مردم شهید در جنگ‌های تحمیلی اخیر، با اشاره به جایگاه ویژه پایتخت در ساختار حکمرانی و اقتصاد کشور اظهار کرد: استان تهران به دلیل مرکزیت سیاسی، اداری، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی، کارکردی فراتر از یک استان دارد و بخش مهمی از مسائل و ظرفیت‌های آن، ماهیت ملی پیدا کرده است.

وی با بیان اینکه بخش مهمی اقتصاد کشور به استان تهران گره خورده است، افزود: تهران یکی از اصلی‌ترین قطب‌های اقتصادی ایران است؛ بیش از ۵۲ درصد شرکت‌های دانش‌بنیان کشور در این استان مستقر هستند و این موضوع ناشی از تمرکز دانشگاه‌ها، مراکز علمی، نخبگان و ظرفیت‌های فناورانه در تهران می باشد.

استاندار تهران ادامه داد: حدود ۱۹ درصد صنعت کشور و ۳۲ درصد صنایع بزرگ در استان تهران قرار دارد. همچنین بازار تهران در حوزه تجارت نقش مهمی در کشور ایفا می‌کند و حدود نیمی از درآمدهای مالیاتی کشور از استان تهران تحقق می‌یابد.

معتمدیان با تأکید بر اینکه تهران در کنار ظرفیت‌های رسمی، با بخش گسترده‌ای از اقتصاد غیررسمی نیز مواجه است، گفت: یکی از مسائل مهم استان، شکل‌گیری فعالیت‌های اقتصادی خارج از ضابطه مانند انبارهای فاقد شناسنامه کامل است و این موضوع در حوزه تنظیم بازار، تأمین کالا و نظارت اقتصادی اهمیت جدی دارد.

وی با اشاره به وضعیت لکه‌های صنعتی استان تهران افزود: در کنار شهرک‌های صنعتی رسمی، ۵۵ لکه صنعتی در استان شکل گرفته که بیش از ۲۰ هزار واحد صنعتی در آن‌ها فعالیت دارند و بخش قابل توجهی از این واحدها طی سال‌های گذشته بدون طی کامل مراحل قانونی، بدون زیرساخت مناسب و بعضاً با مشکلات زیست‌محیطی، بهداشتی، انتظامی و مجوزی ایجاد شده‌اند.

استاندار تهران با بیان اینکه ساماندهی این لکه‌های صنعتی یکی از اقدامات مهم استان در دولت چهاردهم است، تصریح کرد: پس از بررسی در کمیسیون‌های فرعی و اصلی، ساماندهی ۳۸ لکه صنعتی در دولت به تصویب رسید و این اقدام می‌تواند به الگویی برای سایر استان‌ها نیز تبدیل شود و هدف ما این است که این واحدها در قالب شهرک‌های صنعتی خصوصی ساماندهی شوند تا هم فعالان اقتصادی هویت قانونی پیدا کنند، هم حقوق مردم حفظ شود و هم دولت بتواند از منافع قانونی و مالیاتی این بخش بهره‌مند شود.

معتمدیان در ادامه، بارگذاری جمعیتی را از مهم‌ترین چالش‌های تهران دانست و گفت: با توجه به بارگذاری‌های جمعیتی در گذشته بدون تناسب با ظرفیت‌های اکولوژیک، زیرساختی و خدماتی ایجاد شده و امروز استان با پیامدهای جدی آن مواجه است.

وی اضافه کرد: طبق برسی های صورت گرفته در گذشته ظرفیت‌پذیری جمعیتی تهران بسیار کمتر از وضعیت امروز پیش‌بینی شده بود، اما اکنون جمعیت ساکن، جمعیت شناور، فشار سنگینی بر زیرساخت‌های استان وارد کرده‌اند و روزانه میلیون‌ها نفر جمعیت شناور از سایر استان‌ها برای دریافت خدمات، کار، درمان و امور اداری وارد تهران می‌شوند، در حالی که این جمعیت در محاسبات سرانه‌ای استان لحاظ نمی‌شود.

استاندار تهران با اشاره به مشکلات شهرستان‌های استان گفت: بسیاری از شهرستان‌های اطراف تهران در سال‌های گذشته به محل سرریز جمعیتی پایتخت تبدیل شده‌اند و امروز در حوزه مدرسه، درمان، حمل‌ونقل، ورزش، خدمات شهری و زیرساخت‌های عمومی با کمبود جدی مواجه‌اند. و در برخی شهرستان‌ها تراکم جمعیت بسیار بالا است، اما سرانه‌های خدماتی متناسب با جمعیت واقعی تأمین نشده است.

استاندار تهران افزود: سیاست استان، جلوگیری از توسعه بی‌ضابطه و بارگذاری جدید در تهران است.

معتمدیان در بخش دیگری از سخنان خود به خسارت‌های ناشی از جنگ تحمیلی سوم در استان تهران اشاره کرد و گفت: در جریان حملات دشمن، حدود ۴۵ درصد حملات کشور در این استان بوده و بیشترین تمرکز حملات نیز در شهر تهران صورت گرفت. در این حوادث، حدود ۶۰ هزار واحد مسکونی در استان دچار خسارت جزئی یا کلی شد و بخش‌هایی از واحدهای تولیدی، صنعتی و اقتصادی نیز آسیب دیدند.

وی با بیان اینکه مدیریت بازار و تأمین کالاهای اساسی در ایام جنگ با برنامه‌ریزی چندلایه انجام شد، اظهار داشت: یکی از دغدغه‌های جدی ما در شرایط جنگ، حفظ آرامش بازار و استمرار تأمین کالاهای اساسی بود، با تدابیر دولت و برنامه‌ریزی استان، انبارهای کالا به صورت غیرمتمرکز در پهنه‌های مختلف استان پیش‌بینی و کالاهای اساسی دپو شد تا در شرایط اضطراری مورد استفاده قرار گیرد.

استاندار تهران ادامه داد: در طول ایام جنگ، جلسات تنظیم بازار به صورت مستمر و روزانه برگزار شد؛ بازار رصد و پایش می‌شد و تصمیمات لازم برای تأمین و توزیع کالا اتخاذ می‌گردید. خوشبختانه با همکاری دستگاه‌های اجرایی، اصناف، فروشگاه‌های زنجیره‌ای و شبکه گسترده خرده‌فروشی، کمبود جدی در تأمین کالاهای اساسی ایجاد نشد.

معتمدیان با اشاره به اقدامات نظارتی استان گفت: از اسفندماه و همزمان با ماه مبارک رمضان، بیش از ۱۲۰ ایستگاه ثابت نظارت بر بازار در تهران فعال شد و در کنار آن، گشت‌های نظارتی نیز ادامه یافت. در حوزه نانوایی‌ها نیز با توجه به اهمیت نان در شرایط اضطراری، برنامه‌های پدافندی و چندلایه طراحی شد؛ از جمله استفاده از سوخت دوم، افزایش شیفت پخت و اتصال ظرفیت کارخانه‌های تولید نان صنعتی به شبکه توزیع.

وی همچنین به مدیریت تأمین سوخت در شرایط جنگ اشاره کرد و افزود: با وجود هدف قرار گرفتن بخشی از مخازن سوخت تهران توسط دشمن، با برنامه‌ریزی انجام‌شده، همراهی مردم، همکاری شهرداری تهران در رایگان کردن حمل‌ونقل عمومی و استفاده از ظرفیت ناوگان حمل سوخت، حتی یک جایگاه سوخت در استان تهران به‌طور کامل تعطیل نشد. در این ایام، کاهش حدود ۵۰ درصدی مصرف سوخت با همراهی مردم رقم خورد که اقدامی بسیار ارزشمند بود.

استاندار تهران در پایان با قدردانی از نقش مردم، نیروهای مسلح، انتظامی، امنیتی و دستگاه‌های اجرایی گفت: در شرایطی که دشمن تلاش داشت با حملات گسترده، فضای ناامنی و بی‌ثباتی در پایتخت ایجاد کند، حضور آگاهانه مردم در میدان، همراهی اجتماعی، مدیریت بازار، تلاش نیروهای نظامی و امنیتی و هماهنگی دستگاه‌های اجرایی موجب شد امنیت استان حفظ شود و محاسبات دشمن در تهران به نتیجه نرسد.

معتمدیان تأکید کرد: تهران هم فرصت بزرگ اقتصاد ملی است و هم محل انباشت بخشی از مهم‌ترین مسائل کشور؛ بنابراین برای حل مسائل پایتخت، باید تصمیمات ملی، پشتیبانی قانونی، و همراهی جدی مجلس شورای اسلامی در کنار اقدامات اجرایی دولت قرار گیرد.