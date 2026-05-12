نوسان دمایی در گلستان؛ از ۱۰ تا ۳۴ درجه

به گزارش خبرنگار مهر، اساس مرکز پیشبینی ادارهکل هواشناسی گلستان اعلام کرد، در روز سهشنبه ۲۲ اردیبهشتماه ۱۴۰۵، شرایط دمایی استان با نوسانات قابل توجهی همراه بوده است.
طبق این گزارش، حداقل دمای ثبتشده در پارک ملی گلستان به ۱۰.۴ درجه سانتیگراد رسید که خنکترین نقطه استان را به خود اختصاص داد. در همین حال، شهرستان کردکوی نیز با ثبت دمای ۱۱.۶ درجه در زمره مناطق خنک استان قرار گرفت.
در مقابل، آققلا با ثبت دمای ۳۴.۵ درجه سانتیگراد، گرمترین شهرستان گلستان در روز گذشته بوده است. همچنین دمای حداقل گرگان در صبح امروز سه شنبه ۱۲.۱ درجه ثبت شد.
بررسی حداقل دما در سایر ایستگاههای هواشناسی استان نشان میدهد اینچهبرون ۱۵.۷، بندرگز ۱۵.۱، بندرترکمن ۱۴.۷، علیآباد ۱۳.۸، گنبدکاووس ۱۳.۱، مراوهتپه ۱۸.۶، مزرعه نمونه ارتش ۱۲.۸، مینودشت ۱۸.۲، کلاله ۱۳.۴ و کارکنده ۱۲.۸ درجه سانتیگراد را تجربه کردهاند.
این نوسانات دمایی بیانگر حاکمیت الگوی جوی متغیر در گلستان است که میتواند بر فعالیتهای روزمره و کشاورزی در مناطق مختلف استان تأثیرگذار باشد.
