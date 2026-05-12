  1. استانها
  2. گلستان
۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۸:۲۴

نوسان دمایی در گلستان؛ از ۱۰ تا ۳۴ درجه

نوسان دمایی در گلستان؛ از ۱۰ تا ۳۴ درجه

گرگان-گزارش هواشناسی گلستان از ثبت حداقل ۱۰.۴ درجه در پارک ملی و حداکثر ۳۴.۵ درجه در آق‌قلا خبر می‌دهد.

به گزارش خبرنگار مهر، اساس مرکز پیش‌بینی اداره‌کل هواشناسی گلستان اعلام کرد، در روز سه‌شنبه ۲۲ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۵، شرایط دمایی استان با نوسانات قابل توجهی همراه بوده است.

طبق این گزارش، حداقل دمای ثبت‌شده در پارک ملی گلستان به ۱۰.۴ درجه سانتی‌گراد رسید که خنک‌ترین نقطه استان را به خود اختصاص داد. در همین حال، شهرستان کردکوی نیز با ثبت دمای ۱۱.۶ درجه در زمره مناطق خنک استان قرار گرفت.

در مقابل، آق‌قلا با ثبت دمای ۳۴.۵ درجه سانتی‌گراد، گرم‌ترین شهرستان گلستان در روز گذشته بوده است. همچنین دمای حداقل گرگان در صبح امروز سه شنبه ۱۲.۱ درجه ثبت شد.

بررسی حداقل دما در سایر ایستگاه‌های هواشناسی استان نشان می‌دهد اینچه‌برون ۱۵.۷، بندرگز ۱۵.۱، بندرترکمن ۱۴.۷، علی‌آباد ۱۳.۸، گنبدکاووس ۱۳.۱، مراوه‌تپه ۱۸.۶، مزرعه نمونه ارتش ۱۲.۸، مینودشت ۱۸.۲، کلاله ۱۳.۴ و کارکنده ۱۲.۸ درجه سانتی‌گراد را تجربه کرده‌اند.

این نوسانات دمایی بیانگر حاکمیت الگوی جوی متغیر در گلستان است که می‌تواند بر فعالیت‌های روزمره و کشاورزی در مناطق مختلف استان تأثیرگذار باشد.

کد مطلب 6828061

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه