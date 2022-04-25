رگبار باران همراه با رعد و برق در راه است/ احتمال آبگرفتگی معابر

سیاوش محمدی در گفت و گو با خبرنگار مهر، به تشریح آخرین وضعیت نقشههای هواشناسی در استان اردبیل پرداخت و اظهار کرد: بررسی آخرین نقشههای هواشناسی نشان دهنده استقرار جوی ناپایدار در غالب مناطق بویژه نواحی مرکزی و جنوبی استان است.
وی افزود: بر این اساس آسمان استان تا اواخر هفته جاری غالباً نیمه ابری توأم با وزش باد خزری و در بعضی اوقات تند خواهد بود.
مدیرکل هواشناسی استان اردبیل در ادامه از وزش باد و رگبار پراکنده باران نیز خبر داد و گفت: با توجه به احتمال تشدید شدت ناپایداریها ناشی از شرایط فصلی و محلی، در برخی نقاط مستعد استان احتمال آب گرفتگی معابر عمومی، سیلابی شدن مسیلها و رودخانههای فصلی، اصابت صاعقه و بارش تگرگ پیش بینی میشود.
محمدی به هشدار سطح زرد صادر شده توسط سازمان هواشناسی اشاره کرد و افزود: بارش باران غالباً به صورت رگبار باران توأم با رعد و برق در مناطق مرکزی، جنوبی استان و بخشهایی از شهرستانهای گرمی و انگوت رخ خواهد داد.
وی تصریح کرد: با توجه به شدت بارش احتمال بالا آمدن ناگهانی سطح آب رودخانهها و جاری شدن روان آب موقت در مسیلها وجود دارد که موجب اصابت صاعقه بخصوص در نواحی کوهپایه ای استان خواهد شد.
مدیرکل هواشناسی استان اردبیل از احتمال تأخیر در برخی پروازهای فرودگاه اردبیل خبر داد و گفت: شهروندان لازم است از تردد غیر ضروری بویژه در نواحی کوهستانی؛
در حاشیه رودخانهها و مسیلها؛ اجتناب کنند.
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