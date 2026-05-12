۳۴ تن برنج احتکار شده در شفت کشف شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز اطلاع رسانی پلیس گیلان، ماموران پلیس آگاهی شفت در پی دریافت خبری مبنی بر احتکار برنج در انبار یک کارخانه برنجکوبی در شهرستان، بررسی موضوع به صورت ویژه در دستور کار پلیس قرار داده و پس از انجام تحقیقات و اطمینان از صحت موضوع با هماهنگی قضائی به محل مورد نظر اعزام شدند.

در بازدید و بازرسی از انبار کارخانه مذکور ۲۷ تن برنج و ۷ تن جو از نوع هاشمی از این مکان کشف و در این خصوص یک متهم ۵۳ ساله با تشکیل پرونده در اختیار مرجع قضائی قرار گرفت.

قابل به ذکر است که ارزش مالی برنج کشف شده بنابر اظهار نظر کارشناسان بالغ بر ۱۳۰ میلیارد ریال است.