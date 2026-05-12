به گزارش خبرنگار مهر، سحر تاجبخش، رئیس سازمان هواشناسی کشور امروز (سهشنبه ۲۲ اردیبهشت) در همایش «اثرگذاری بر سامانههای بارشی؛ از شایعه تا واقعیت» با اشاره به وضعیت بارشهای سال جاری اظهار کرد: میزان بارشهای امسال حدود ۵ درصد بالاتر از میانگین بلندمدت ثبت شده است و این موضوع اتفاقی غیرعادی یا ویژه محسوب نمیشود.
وی افزود: با این حال، در مقایسه با سال گذشته شرایط متفاوت بوده و کشور بیش از ۷۰ درصد افزایش بارش را تجربه کرده است.
رئیس سازمان هواشناسی کشور بیان کرد: سال آبی گذشته، یعنی از اول مهر ۱۴۰۳ تا ۳۱ شهریور ۱۴۰۴، یکی از سالهای بسیار خشک کشور بوده است؛ بهطوری که از ابتدای فروردین تا نیمه آذر، بسیاری از استانها تقریباً بدون بارش بوده و کشور حدود ۹ ماه شرایط خشکسالی شدید را پشت سر گذاشته است.
وی با اشاره به پیامدهای این وضعیت ادامه داد: همین شرایط باعث شد سال ۱۴۰۴ از نظر منابع آبی و بارندگی، سالی بسیار سخت و نامطلوب برای کشور باشد. در مقابل، وضعیت بارشها در سال جاری نسبت به دوره بحرانی سال گذشته بهبود قابل توجهی داشته و شرایط کلی امیدوارکنندهتر شده است.
معاون وزیر راه و شهرسازی در پایان خاطرنشان کرد: برآوردها نشان میدهد میزان بارشها تا پایان سال نیز در همین محدوده باقی بماند و در مجموع، امسال نسبت به سال گذشته شرایط بهتری از نظر بارندگی در کشور ثبت خواهد شد.
نظر شما