صادق ضیائیان، رئیس مرکز ملی پیشبینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوای سازمان هواشناسی در گفتگو با خبرنگار مهر، با تشریح آخرین وضعیت جوی کشور اظهار کرد: امروز (چهارشنبه، ۲۳ اردیبهشت) در برخی مناطق شمالغرب، استانهای واقع در دامنه جنوبی البرز و سواحل دریای خزر و همچنین در برخی نقاط مرکز، شمالشرق و شرق کشور، وقوع رگبار و رعدوبرق، وزش باد شدید موقت و در نقاط مستعد تگرگ مورد انتظار است.
وی افزود: فردا (پنجشنبه، ۲۴ اردیبهشت) نیز در برخی مناطق شمالشرق و شرق کشور، دامنهها و ارتفاعات البرز شرقی و همچنین برخی نقاط واقع در شمال استانهای آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی و اردبیل، رگبار و رعدوبرق همراه با وزش باد شدید موقت و احتمال تگرگ در مناطق مستعد پیشبینی میشود.
رئیس مرکز ملی پیشبینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا بیان کرد: روز جمعه (۲۵ اردیبهشت) در برخی نقاط شمالغرب و غرب کشور و روز شنبه (۲۶ اردیبهشت) در بخشهایی از شمالغرب، غرب، غرب سواحل دریای خزر، استانهای واقع در دامنههای جنوبی البرز و دامنهها و ارتفاعات زاگرس مرکزی، در برخی ساعات افزایش ابر، رگبار و رعدوبرق و وزش باد شدید موقت رخ خواهد داد.
وی ادامه داد: همچنین امروز و فردا در برخی مناطق مرکز، شرق و دامنههای جنوبی البرز، روز جمعه در برخی مناطق شمالغرب، غرب، مرکز و استانهای دامنه جنوبی البرز و روز شنبه در بیشتر مناطق کشور، در برخی ساعات وزش باد نسبتاً شدید تا شدید و در برخی نقاط خیزش گردوخاک پیشبینی میشود.
ضیائیان تصریح کرد: روز شنبه در غرب و شمالغرب کشور نیز کاهش نسبی دما مورد انتظار است.
وی درباره وضعیت پایتخت گفت: آسمان تهران امروز نیمهابری تا ابری خواهد بود و گاهی رگبار و رعدوبرق، وزش باد شدید و گردوخاک رخ میدهد. حداکثر دمای تهران ۲۹ درجه و حداقل دما ۲۱ درجه سانتیگراد پیشبینی میشود.
هشدار سطح زرد هواشناسی در ۱۸ استان
وی با اشاره به صدور هشدار سطح زرد از سوی سازمان هواشناسی کشور نسبت به فعالیت سامانه بارشی در ۱۸ استان کشور، ادامه داد: امروز در استانهای آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، اردبیل، گیلان، مازندران، خراسان رضوی، خراسان شمالی، گلستان، زنجان، تهران، مرکزی، قم، سمنان و نیمه شمالی استانهای اصفهان، خراسان جنوبی، همدان و کردستان، بارش باران، رعدوبرق، وزش باد نسبتاً شدید، وقوع تگرگ در مناطق مستعد و گردوخاک پیشبینی میشود.
رئیس مرکز ملی پیشبینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا گفت: فردا نیز استانهای خراسان رضوی، خراسان شمالی، گلستان، نیمه شرقی و شمالی سمنان، نیمه شمالی خراسان جنوبی، آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی و اردبیل و همچنین دامنه و ارتفاعات مازندران تحت تأثیر این سامانه بارشی قرار خواهند گرفت.
وی افزود: روز جمعه (۲۵ اردیبهشت) استانهای آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، اردبیل، کردستان، کرمانشاه، زنجان و همدان شاهد تداوم ناپایداریهای جوی خواهند بود.
ضیائیان در پایان خاطرنشان کرد: این شرایط روز شنبه (۲۶ اردیبهشت) در استانهای آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، اردبیل، کردستان، کرمانشاه، لرستان، غرب و شمال اصفهان، قم، مرکزی، همدان، قزوین، البرز، تهران، شمال سمنان، گیلان، مازندران، دامنه و ارتفاعات گلستان، شمال و غرب چهارمحال و بختیاری و شمال شرق خوزستان نیز ادامه خواهد داشت.
