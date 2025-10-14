به گزارش خبرگزاری مهر، سحر تاجبخش مسلمان رئیس سازمان هواشناسی کشور امروز (سهشنبه ۲۲ مهرماه) در نشست مشترک مجازی با همتای هندی خود، از ظرفیتها و برنامههای همکاری دوجانبه میان ایران و هند در حوزه هواشناسی و اقلیمشناسی خبر داد.
وی با اشاره به فعالیت حدود ۳ هزار نیروی انسانی در سازمان هواشناسی ایران افزود: این سازمان تمامی فرایندهای مرتبط با تولید و مدیریت داده، آموزش، پژوهش و ارائه خدمات عمومی هواشناسی و اقلیمی را بر عهده دارد.
تاجبخش افزود: سازمان هواشناسی ایران دارای دو نهاد علمی مهم است؛ یکی مرکز ملی اقلیم و مدیریت بحران خشکسالی و دیگری پژوهشگاه هواشناسی و علوم جو که بهعنوان بازوی علمی سازمان ایفای نقش میکند.
معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به راهاندازی مرکز منطقهای اقلیم در ایران گفت: این مرکز اکنون در مرحله فعالیت آزمایشی قرار دارد و تلاش میشود با همکاری سازمان جهانی هواشناسی، به نهادی عملیاتی و مؤثر در زمینه فعالیتهای اقلیمی منطقه تبدیل شود.
وی با تأکید بر اهمیت پژوهشهای تخصصی در حوزه اقلیم، خاطرنشان کرد: پژوهشگاه هواشناسی و علوم جَوی ایران در زمینههای هواشناسی، هواشناسی کشاورزی، اقلیم و تغییر اقلیم فعالیت میکند که برای ما بسیار حیاتی است.
تاجبخش مسلمان خطاب به رئیس هواشناسی هند اظهار کرد: ایران از شمال به دریای خزر و از جنوب به خلیج فارس و دریای عمان دسترسی دارد، بنابراین همکاریهای مشترک در حوزه هواشناسی دریایی میتواند مورد توجه قرار گیرد.
رئیس سازمان هواشناسی کشور بیان کرد: هواشناسی ایران علاقهمند به همکاری در حوزههای تخصصی شامل، اقلیمشناسی، هواشناسی دریایی و هواشناسی کشاورزی است.
وی افزود: ایران با پدیدههای جوی حدی از جمله طوفانهای گردوغبار در جنوب کشور مواجه است که بر سلامت، کشاورزی و صنعت اثرگذارند؛ بنابراین، توسعه همکاریهای علمی و فنی در زمینه پیشبینی دقیق این پدیدهها میتواند به مدیریت بهتر مخاطرات اقلیمی کمک کند.
معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به ظرفیتهای آموزشی سازمان هواشناسی گفت: ایران دارای مرکز آموزش منطقهای است که در این زمینه نیز میتوان همکاریهای بیشتری داشت.
تاجبخش در پایان خاطرنشان کرد: هواشناسی ایران آماده است تا علاوه بر اشتراکگذاری داده، سمینارها، کنفرانسها و کارگاههای مشترک برگزار کند.
