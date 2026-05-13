به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان هواشناسی کشور با صدور هشدار سطح نارنجی از تشدید فعالیت سامانه بارشی در روز پنجشنبه (۲۴ اردیبهشت) در چهار استان خبر داد و اعلام کرد: بر این اساس، در استان‌های خراسان شمالی، شمال خراسان رضوی، ارتفاعات و دامنه‌های سمنان و گلستان، رگبار باران، رعد و برق، وزش باد شدید موقتی، گاهی گرد و خاک و احتمال تگرگ پیش‌بینی می‌شود.

این شرایط جوی می‌تواند مخاطراتی از جمله جاری شدن سیلاب، طغیان رودخانه‌ها، آبگرفتگی معابر، اختلال در ناوگان حمل و نقل، لغزندگی محورهای مواصلاتی، کاهش دید افقی، وقوع تگرگ، صاعقه و وزش باد شدید موقتی را به همراه داشته باشد. همچنین احتمال شکستن درختان کهنسال و فرسوده، سقوط اشیاء از ارتفاعات، خسارت به سازه‌های موقت و آسیب به بخش کشاورزی وجود دارد.

در همین راستا، سازمان هواشناسی توصیه کرد از تردد و اتراق در حاشیه و بستر رودخانه‌ها و مسیل‌ها خودداری شود، سفرهای غیرضروری انجام نشود و فعالیت‌های طبیعت‌گردی، کوهنوردی و جابه‌جایی عشایر متوقف یا به تعویق بیفتد.

همچنین بر احتیاط در فعالیت‌های عمرانی، آمادگی دستگاه‌های اجرایی و امدادی، آمادگی راهداری برای بازگشایی دهانه پل‌ها و کانال‌ها در محورهای مواصلاتی، آمادگی شهرداری‌ها برای پاک‌سازی کانال‌ها و پیشگیری از خسارت ناشی از باد شدید تأکید شده است. شهروندان در ترددهای شهری احتیاط کرده و از پارک خودرو در اطراف ساختمان‌های نیمه‌کاره و درختان کهنسال و فرسوده خودداری کنند.