۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۴:۰۶

هشدار نارنجی تشدید بارش‌ها در ۴ استان؛ احتمال خسارت به کشاورزان

به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان هواشناسی کشور با صدور هشدار سطح نارنجی از تشدید فعالیت سامانه بارشی در روز پنجشنبه (۲۴ اردیبهشت) در چهار استان خبر داد و اعلام کرد: بر این اساس، در استان‌های خراسان شمالی، شمال خراسان رضوی، ارتفاعات و دامنه‌های سمنان و گلستان، رگبار باران، رعد و برق، وزش باد شدید موقتی، گاهی گرد و خاک و احتمال تگرگ پیش‌بینی می‌شود.

این شرایط جوی می‌تواند مخاطراتی از جمله جاری شدن سیلاب، طغیان رودخانه‌ها، آبگرفتگی معابر، اختلال در ناوگان حمل و نقل، لغزندگی محورهای مواصلاتی، کاهش دید افقی، وقوع تگرگ، صاعقه و وزش باد شدید موقتی را به همراه داشته باشد. همچنین احتمال شکستن درختان کهنسال و فرسوده، سقوط اشیاء از ارتفاعات، خسارت به سازه‌های موقت و آسیب به بخش کشاورزی وجود دارد.

در همین راستا، سازمان هواشناسی توصیه کرد از تردد و اتراق در حاشیه و بستر رودخانه‌ها و مسیل‌ها خودداری شود، سفرهای غیرضروری انجام نشود و فعالیت‌های طبیعت‌گردی، کوهنوردی و جابه‌جایی عشایر متوقف یا به تعویق بیفتد.

همچنین بر احتیاط در فعالیت‌های عمرانی، آمادگی دستگاه‌های اجرایی و امدادی، آمادگی راهداری برای بازگشایی دهانه پل‌ها و کانال‌ها در محورهای مواصلاتی، آمادگی شهرداری‌ها برای پاک‌سازی کانال‌ها و پیشگیری از خسارت ناشی از باد شدید تأکید شده است. شهروندان در ترددهای شهری احتیاط کرده و از پارک خودرو در اطراف ساختمان‌های نیمه‌کاره و درختان کهنسال و فرسوده خودداری کنند.

زهره آقاجانی

