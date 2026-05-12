به گزارش خبرنگار مهر، مهدی یونسی بعدازظهر سهشنبه در گفت وگو با خبرنگاران، اولویت اصلی را پایان دادن به پروژههای فرسایشی و عبور از بحرانهای مزمن استان عنوان کرد و از بهرهبرداری از طرحهای کلیدی خبر داد که برخی از آنها نزدیک به دو دهه متوقف مانده بودند.
وی اظهار داشت: یکی از نمادهای این رویکرد، افتتاح پل سهراه جویبار-ساری پس از حدود ۲۰ سال توقف بود که در دیماه سال جاری با نام پل امام علی (ع) به بهرهبرداری رسید.
وی با بیان اینکه تغییر پیمانکار و ورود قرارگاه خاتمالانبیا به پروژه پل شهر پلسفید، جان تازهای به این طرح راکد داد، افزود: پل پسندهرود عباسآباد نیز که در قریب به ۱۰ سال تنها ۵ درصد پیشرفت فیزیکی داشت، در این دوره شتابی عملیاتی به خود گرفت.
استاندار مازندران با تأکید بر اهمیت روانسازی ترافیک در محورهای مواصلاتی، از تزریق ۵۰۰ میلیارد تومان اعتبار برای جلوگیری از تعطیلی آزادراه قائمشهر–ساری–نکا خبر داد و آن را نشانهای از عزم مدیریت استان برای باز کردن گرههای کور ترافیکی خواند.
پایان دادن به بحران پسماند
یونسی با اذعان به اینکه مدیریت پسماند همواره پاشنه آشیل مازندران بوده است، تصریح کرد: در این دوره، نیروگاه زبالهسوز ساری پس از ۱۳ تا ۱۴ سال وقفه، در اسفندماه با دستور رئیسجمهور وارد مدار شد.
وی گفت::همچنین راهاندازی مدرنترین سایت پسماند کشور در بهشهر، پیشرفت قابل توجه سایتهای تنکابن و نور و آغاز طرح تفکیک زباله از مبدأ در ۱۸۰ روستا، گامهای عملی برای رهایی از این چالش دیرینه بود.
وی در حوزه آب و محیط زیست به افتتاح سد گلورد پس از ۱۶ سال انتظار اشاره کرد و گفت: راهاندازی تصفیهخانههای نوشهر و چالوس و تصویب طرح انتقال ۴۸ میلیون مترمکعب آب برای احیای تالاب بینالمللی میانکاله، بخشی از دستاوردهای این دوره است.
یونسی با تأکید بر اینکه نگاه میدانی تنها به پروژههای عمرانی محدود نشد، فعالسازی منطقه آزاد مازندران و جذب ۲۰ هزار میلیارد تومان سرمایهگذاری خصوصی در بخش گردشگری را نقطه عطفی در دیپلماسی اقتصادی استان دانست و خاطرنشان کرد: جذب ۷۱۰ میلیارد تومان در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات و احیای ۹۰ واحد تولیدی راکد که منجر به بازگشت هزار نیروی کار به چرخه اشتغال شد، خون تازهای در رگهای اقتصاد استان دمید.
تقویت زیرساختهای انرژی
استاندار مازندران از تامین ۹ هزار میلیارد تومان اعتبار برای کریدور تبادل برق مازندران-قزوین و احداث خط ۴۲ کیلومتری برق رویان-محمودآباد پس از ۲۰ سال به عنوان دستاوردهای کلیدی در حوزه انرژی نام برد. او مصوبه عظیم ۳۵ هزار میلیارد تومانی در سفر رئیسجمهور را اوج این دیپلماسی اعتباری خواند که سهم درآمدهای استان را از ۸۵ درصد به ۱۰۵ درصد ارتقا داد.
یونسی با اشاره به تداوم این مسیر حتی در شرایط بحرانی جنگ رمضان، گفت: اجازه ندادیم سایه تنشها پروژههای عمرانی و ساخت ۶۴۰۰ واحد مسکونی در طرح نهضت ملی مسکن را متوقف کند. نظارت مستمر بر بازار و تأمین کالاهای اساسی نیز بدون وقفه ادامه یافت.
۵۱ مدیر زن منصوب شد
وی در پایان به نگاه توسعهمحور اجتماعی خود اشاره کرد و انتخاب اولین شهردار زن تاریخ مازندران و انتصاب ۵۱ مدیر زن در کمتر از ۵ ماه نخست خدمت را گامی در جهت ایجاد فضای مدیریتی نوین و شایستهسالار در استان عنوان کرد.
