  1. دين، حوزه، انديشه
  2. حوزه و نهادهاي ديني
۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۵:۰۳

آغاز ثبت نام در حوزه علمیه امام خمینی(ره)

آغاز ثبت نام در حوزه علمیه امام خمینی(ره)

حوزه علمیه امام خمینی(ره) در سال تحصیلی جدید محصل می‌پذیرد.

به گزارش خبرنگار مهر، آغاز پذیرش حوزه علمیه امام خمینی(ره) تحت اشراف آیت الله صدیقی آغاز شد.

متقاضیان پایه دهم تا دیپلم با معدل بالای ۱۷ می توانند جهت کسب علوم حوزوی در این مرکز ثبت نام نمایند. اولویت پذیرش با کسانی است که ساکن تهران می باشند.

علاقه مندان پس از مراجعه به وبسایت imamhawzah.ir و تکمیل فرم ثبت نام و شرکت در مصاحبه حضوری پذیرش مدرسه میبایست در آزمون پذیرش حوزه‌های علمیه قبول شوند.

مهلت ثبت نام ۳۱ مردادماه ۱۴۰۵ است و می توانید جهت اطلاعات بیشتر تماس با شماره ۲۲۱۹۲۴۴۶-۰۲۱ یا ۰۹۳۸۶۵۶۵۴۶۲ (واحد آموزش) تماس بگیرید.

کد مطلب 6827828
سیده فاطمه سادات کیایی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه