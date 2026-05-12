آغاز ثبت نام در حوزه علمیه امام خمینی(ره)

به گزارش خبرنگار مهر، آغاز پذیرش حوزه علمیه امام خمینی(ره) تحت اشراف آیت الله صدیقی آغاز شد.

متقاضیان پایه دهم تا دیپلم با معدل بالای ۱۷ می توانند جهت کسب علوم حوزوی در این مرکز ثبت نام نمایند. اولویت پذیرش با کسانی است که ساکن تهران می باشند.

علاقه مندان پس از مراجعه به وبسایت imamhawzah.ir و تکمیل فرم ثبت نام و شرکت در مصاحبه حضوری پذیرش مدرسه میبایست در آزمون پذیرش حوزه‌های علمیه قبول شوند.

مهلت ثبت نام ۳۱ مردادماه ۱۴۰۵ است و می توانید جهت اطلاعات بیشتر تماس با شماره ۲۲۱۹۲۴۴۶-۰۲۱ یا ۰۹۳۸۶۵۶۵۴۶۲ (واحد آموزش) تماس بگیرید.