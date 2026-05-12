تولید نفت اوپک به کمترین سطح در بیش از ۲ دهه رسید

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از رویترز، نظرسنجی این خبرگزاری نشان میدهد در پی جنگ آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران و به دنبال آن اختلال در تردد از تنگه هرمز و کاهش صادرات، تولید نفت اعضای سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) در ماه آوریل به پایینترین سطح در بیش از دو دهه گذشته رسیده است.
بر اساس این نظرسنجی، تولید روزانه نفت خام ۱۲ کشور عضو اوپک در ماه آوریل با کاهش ۸۳۰ هزار بشکهای نسبت به ماه قبل، به ۲۰ میلیون و ۴۰ هزار بشکه رسیده است. همچنین تولید اوپک در ماه مارس نیز بهدلیل تغییر در برآورد تولید عربستان سعودی، ۷۰۰ هزار بشکه در روز کاهش یافته بود.
هشت عضو ائتلاف اوپک و متحدانش در قالب اوپکپلاس توافق کرده بودند که روند لغو کاهش عرضه داوطلبانه را از ماه آوریل از سر بگیرند، اما آغاز جنگ آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران در ۲۸ فوریه (نهم اسفند ۱۴۰۴) و اختلال متعاقب آن در تردد از تنگه هرمز، اجرای این توافق را با مشکل جدی مواجه کرد.
بررسی رویترز نشان میدهد کویت در ماه آوریل بیشترین کاهش تولید را در میان اعضای اوپک داشته که این موضوع بیانگر اختلال یکماهه در صادرات نفت این کشور است.
تولید نفت خام عربستان سعودی و عراق نیز کاهش یافته است، با این حال امارات متحده عربی تنها کشور حاشیه خلیج فارس بوده که توانسته تولید خود را افزایش دهد.
بر اساس این گزارش، تولید اوپک در ماه آوریل، بدون در نظر گرفتن تغییر در تعداد اعضای این سازمان، به پایینترین سطح از دستکم سال ۲۰۰۰ تاکنون رسیده و حتی در مقایسه با دوره شیوع کرونا در سال ۲۰۲۰ و افت شدید تقاضا نیز کاهش قابل توجهی را نشان میدهد.
این بررسی همچنین نشان میدهد که علاوه بر امارات متحده عربی که از اول ماه مه (۱۱ اردیبهشت) از اوپک خارج شد، ونزوئلا و لیبی نیز در ماه آوریل تولید خود را افزایش دادهاند.
نظرسنجی رویترز بر پایه دادههای گروه مالی بورس اوراق بهادار لندن (LSEG)، اطلاعات شرکتهای ردیابی کشتیها از جمله کپلر و همچنین دادههای ارائهشده از سوی منابع فعال در شرکتهای نفتی، اوپک و مشاوران بازار انجام شده است.
