به گزارش خبرگزاری مهر از وزارت جهاد کشاورزی، مریم جلیلی‌مقدم، رئیس سازمان حفظ نباتات کشور در همایشی به مناسبت روز جهانی قرنطینه و بهداشت گیاهی - که هر سال در ۱۲ ماه مه با تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد گرامی داشته می‌شود - اعلام کرد که قرنطینه گیاهی تاثیر مستقیمی بر امنیت غذایی، اقتصاد ملی و پایداری محیط ‌زیست دارد.

وی با اشاره به این که گیاهان بیش از ۸۰ درصد غذای بشر و ۹۸ درصد اکسیژن اتمسفر را تأمین می‌کنند، گفت: آفات و بیماری‌های گیاهی سالانه تا ۴۰ درصد از محصولات کشاورزی جهان را نابود می‌کنند، این رقم برای کشوری مانند ایران که با چالش‌های آبی و اقلیمی دست‌وپنجه نرم می‌کند، هشداری جدی و غیرقابل چشم‌پوشی است. هر هکتار محصول از دست رفته به معنای کاهش درآمد کشاورز، افزایش فشار بر منابع آبی برای کشت مجدد و تشدید وابستگی به واردات است.

رئیس سازمان حفظ نباتات کشور با اشاره به جایگاه این سازمان به‌عنوان نماینده رسمی جمهوری اسلامی ایران در کنوانسیون بین‌المللی حفظ نباتات (IPPC)، تصریح کرد: این جایگاه تعهداتی جدی در قبال اجرای استانداردهای بین‌المللی بهداشت گیاهی ایجاد می‌کند. ما موظفیم هم مرزهای کشور را در برابر ورود آفات و بیماری‌های قرنطینه‌ای مصون نگه داریم و هم با رعایت استانداردهای بین‌المللی و ملی صادرات، ترانزیت و واردات محصولات کشاورزی را تسهیل و تسریع کنیم و این دو مأموریت مکمل یکدیگر هستند.

وی تنوع اقلیمی گسترده کشور، موقعیت جغرافیایی در منطقه و حجم بالای تبادلات تجاری کشاورزی را از مهم‌ترین عوامل برای توجه بیشتر به بخش قرنطینه برشمرد و افزود: تغییر اقلیم این معادله را پیچیده‌تر کرده است، آفاتی که پیش‌تر در مناطق مشخصی محدود بودند، اکنون به عرض‌های جغرافیایی بالاتر نفوذ می‌کنند. گونه‌های مهاجم جدید با سرعتی بیشتر از توان واکنش سنتی گسترش می‌یابند و این یعنی باید رویکردهای پیشگیرانه‌ و واکنش سریع را به‌طور مداوم به‌روز کنیم.

جلیلی‌مقدم رویکرد سازمان را بر سه پایه پیشگیری، پایش و توانمندسازی تعریف کرد و گفت: در حوزه «پیشگیری» تقویت بازرسی‌های مرزی، دیجیتالی‌سازی فرآیندهای صدور گواهی بهداشت گیاهی و به‌روزرسانی فهرست آفات قرنطینه‌ای بر اساس آخرین استانداردهای IPPC از مهم‌ترین اقدامات این بخش است. در حوزه «پایش» بر گسترش شبکه‌های هشدار اولیه در مناطق مستعد و تقویت همکاری با سازمان‌های بین‌المللی برای تبادل اطلاعات به‌هنگام تأکید می‌شود و در نهایت در حوزه «توانمندسازی» نیز از برنامه‌های آموزشی مستمر و تقویت پست‌ها و مراکز قرنطینه‌ای داخلی و نقاط صفر مرزی به‌عنوان اولویت اصلی سازمان می‌شود، یاد کرد.

وی بر اهمیت همکاری بین‌بخشی تأکید کرد و افزود: مقابله همه‌جانبه با تهدیدات بهداشت گیاهی نیازمند تعامل و همکاری با گمرک، معاونت‌ها و سازمان‌های همکار، دانشگاه‌ها، مراکز تحقیقاتی و بخش خصوصی می‌باشد. ما در سال‌های اخیر گام‌های جدی در این مسیر برداشته‌ایم و تقویت این همکاری‌ها در دستور کار جدی سازمان قرار دارد.