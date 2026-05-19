وزارت نیرو سهم آب بخش کشاورزی برای سال جدید را اعلام کند

به گزارش خبرگزاری مهر از وزارت جهاد کشاورزی، مجید آنجفی، معاون امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی در حاشیه نشست معاونان و مدیران این وزارتخانه و وزارت نیرو گفت: الگوی کشت با توجه به میزان آب تخصیصی از سوی وزارت نیرو، سیاستگذاری‌های بخش کشاورزی و اهداف برنامه هفتم پیشرفت هر سال بازبینی و اجرا می‌شود.

وی افزود: بر اساس میزان آبی که داریم در هر پهنه، نوع کشت و تنوع آن را در قالب الگوی کشت تعریف می‌کنیم.

وی اظهار کرد: هنوز میزان سهم تخصیصی آب بخش کشاورزی برای سال جدید از سوی وزارت نیرو اعلام نشده و این درحالی است که در برنامه هفتم پیشرفت باید سالانه ۷۷ میلیارد مترمکعب آب به این حوزه برای تولید محصولات و تامین امنیت غذایی اختصاص یابد.

آنجفی یادآور شد: سال گذشته نزدیک به ۵۰ میلیارد مترمکعب آب به بخش کشاورزی تحویل داده شد.

وی در همین حال به انعطاف‌پذیری و سازگاری بخش کشاورزی با شرایط کم‌آبی و خشکسالی اشاره و تصریح کرد: سال زراعی گذشته با وجود خشکسالی، کاهش تخصیص آب، ناترازی انرژی و قطعی برق در زمان حساس تولید، شرایط سخت اقتصادی و بروز دو جنگ، تولیدات کشاورزی افزایش نشان داد.

معاون وزیر جهاد کشاورزی گفت: میانگین عملکرد در بسیاری از محصولات زراعی در سال زراعی گذشته افزایش یافت و توانستیم تولید غلات در دیمزارها را به رغم خشکسالی حفظ کنیم.

وی در این نشست نیز طی سخنانی گفت: با بارندگی‌های خوبی که در اسفند سال گذشته و فروردین امسال داشتیم و تدارک کود اوره در حین جنگ، اعداد و آمار خوبی برای تولید محصولات زراعی پیش‌بینی می‌کنیم.

معاون امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی در همین حال از وزارت نیرو خواست تا آب تخصیصی بخش کشاورزی در سال جدید را هر چه زودتر اعلام کند.

وی افزود: در حال برنامه‌ریزی‌های دقیق برای کشت پاییزه محصولات زراعی هستیم و از این‌رو هماهنگی میان دو وزارت جهاد کشاورزی و نیرو به منظور تامین آب و برق برای پیشبرد اهداف، برنامه‌ها و مدیریت الگوی کشت با اهمیت است.

آنجفی تاکید کرد: همه در یک کشتی نشسته‌ایم و برای تصمیم‌گیری باید همه منافع کشور در نظر گرفته شد.