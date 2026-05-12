به گزارش خبرگزاری مهر از وزارت جهاد کشاورزی، فرهاد آهک‌پز، رئیس بخش تحقیقات نباتات علوفه‌ای موسسه تحقیقات کشاورزی دیم کشور با بیان این که کشت نخود علوفه‌ای به دلیل عملکرد علوفه بالا در آینده سهم مهمی در تناوب اراضی دیم خواهد داشت، گفت: آینده کشت نخود علوفه‌ای در دیمزارها بهتر از سایر علوفه‌ها از جمله خُلر و ماشک است، زیرا عملکرد علوفه بیشتری در واحد سطح دارد.

وی افزود: عملکرد علوفه تر نخود علوفه‌ای در مزارع پیشرو در حدود ۲۵ تا ۳۰ تن و علوفه خشک ۸ تا ۱۰ تن در هر هکتار است.

وی تصریح کرد: آمارها و تحقیقات نشان می‌دهد سالانه بین ۷۰۰ میلیون تا یک میلیارد مترمکعب آب صرف آبیاری یونجه در حوزه آبریز دریاچه ارومیه می‌شود که با گسترش کشت انواع لگوم‌های علوفه‌ای به خصوص ارقام نخود علوفه‌ای دیم، صرفه‌جویی قابل توجهی در مصرف آب صورت گرفته و امید به احیای دریاچه ارومیه نیز بیشتر می‌شود.

آهک‌پز ادامه داد: تلاش ما این است که با توجه به کم‌آبی و خشکسالی، در حد امکان کشت نخود علوفه‌ای به‌تدریج جایگزین یونجه شود.

وی بیان کرد: با توجه به اهمیت کشت و کار نخود علوفه‌ای، محققان این موسسه در تلاش هستند با بررسی ژرم‌پلاسم‌های بومی به زودی ارقام جدید نخود علوفه‌ای دیم را معرفی کنند.

رئیس بخش تحقیقات نباتات علوفه‌ای موسسه تحقیقات کشاورزی دیم تصریح کرد: محققان ما اکنون بر روی تولید و تکثیر بذر چند رقم خارجی نخود علوفه‌ای مناسب مناطق سرد، معتدل و گرم کار می‌کنند تا بذر این ارقام با قیمت مناسب در اختیار کشاورزان قرار داده شود.

وی تاکید کرد: قیمت هر کیلوگرم بذر ارقام نخود علوفه‌ای خارجی ۲ تا ۳ یورو است که با تکثیر بذر این ارقام در داخل کشور می‌توان هزینه تولید بذر را به یک‌سوم کاهش داد.