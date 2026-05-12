به گزارش خبرنگار مهر، علی دهقانی ظهر امروز سه شنبه در نخستین جلسه شورای قضایی خوزستان با اشاره به ضرورت ایجاد هماهنگی میان دستگاه‌های مسئول اظهار داشت: همکاری منسجم و هدفمند میان دستگاه‌های اجرایی و نظارتی نقش مؤثری در جلوگیری از بروز اختلال در نظام عرضه کالا، روند تولید و جریان اقتصادی دارد.

وی با بیان اینکه نظارت مستمر بر بازار از اولویت‌های جدی دستگاه قضایی است، افزود: دستگاه‌های متولی باید با بهره‌گیری از ظرفیت‌های قانونی و اجرایی موجود نسبت به کنترل بازار و پیشگیری از تخلفاتی از جمله گران‌فروشی، کم‌فروشی، احتکار و سایر رفتارهای مخِلّ نظام عرضه و توزیع کالا اقدام کنند. دادستان‌های حوزه‌های قضایی استان نیز در این زمینه همکاری لازم را خواهند داشت.

رئیس کل دادگستری خوزستان احتکار عمده کالاهای اساسی و اخلال در نظام توزیع را از مصادیق جرائم اقتصادی دانست و تأکید کرد: دستگاه قضایی استان با این‌گونه تخلفات بدون اغماض و مطابق قوانین برخورد خواهد کرد.

دهقانی همچنین بر ضرورت برگزاری مستمر جلسات مشترک و تخصصی میان دستگاه‌های مسئول تأکید کرد و گفت: هم‌افزایی و بررسی دقیق وضعیت بازار می‌تواند زمینه اتخاذ تصمیمات مؤثر برای ساماندهی عرضه کالا و ایجاد ثبات در بازار را فراهم کند.

وی در پایان خاطرنشان کرد: دستگاه‌های اجرایی و نظارتی موظفند گزارش اقدامات خود را به‌صورت دوره‌ای ارائه کنند تا از طریق هماهنگی و اقدام مشترک، شرایط بهتری در بازار استان ایجاد شود.

در پایان این جلسه، از مدیران عضو شورای قضایی استان به پاس اقدامات مؤثر آنان در سال گذشته تقدیر شد.