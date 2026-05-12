۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۹:۲۵

همکاری دستگاه‌ها برای مقابله با تخلفات بازار در خوزستان تشدید می‌شود

اهواز ـ رئیس کل دادگستری استان خوزستان با تأکید بر لزوم هم‌افزایی میان دستگاه‌های اجرایی، نظارتی و قضایی، از تشدید اقدامات برای ساماندهی بازار و مقابله با تخلفات اقتصادی در استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، علی دهقانی ظهر امروز سه شنبه در نخستین جلسه شورای قضایی خوزستان با اشاره به ضرورت ایجاد هماهنگی میان دستگاه‌های مسئول اظهار داشت: همکاری منسجم و هدفمند میان دستگاه‌های اجرایی و نظارتی نقش مؤثری در جلوگیری از بروز اختلال در نظام عرضه کالا، روند تولید و جریان اقتصادی دارد.

وی با بیان اینکه نظارت مستمر بر بازار از اولویت‌های جدی دستگاه قضایی است، افزود: دستگاه‌های متولی باید با بهره‌گیری از ظرفیت‌های قانونی و اجرایی موجود نسبت به کنترل بازار و پیشگیری از تخلفاتی از جمله گران‌فروشی، کم‌فروشی، احتکار و سایر رفتارهای مخِلّ نظام عرضه و توزیع کالا اقدام کنند. دادستان‌های حوزه‌های قضایی استان نیز در این زمینه همکاری لازم را خواهند داشت.

رئیس کل دادگستری خوزستان احتکار عمده کالاهای اساسی و اخلال در نظام توزیع را از مصادیق جرائم اقتصادی دانست و تأکید کرد: دستگاه قضایی استان با این‌گونه تخلفات بدون اغماض و مطابق قوانین برخورد خواهد کرد.

دهقانی همچنین بر ضرورت برگزاری مستمر جلسات مشترک و تخصصی میان دستگاه‌های مسئول تأکید کرد و گفت: هم‌افزایی و بررسی دقیق وضعیت بازار می‌تواند زمینه اتخاذ تصمیمات مؤثر برای ساماندهی عرضه کالا و ایجاد ثبات در بازار را فراهم کند.

وی در پایان خاطرنشان کرد: دستگاه‌های اجرایی و نظارتی موظفند گزارش اقدامات خود را به‌صورت دوره‌ای ارائه کنند تا از طریق هماهنگی و اقدام مشترک، شرایط بهتری در بازار استان ایجاد شود.

در پایان این جلسه، از مدیران عضو شورای قضایی استان به پاس اقدامات مؤثر آنان در سال گذشته تقدیر شد.

