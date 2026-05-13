به گزارش خبرنگار مهر به نقل از شورای هماهنگی بانکها، همزمان با ابلاغ بخشنامه جدید سازمان اداری و استخدامی کشور درباره نحوه فعالیت دستگاههای اجرایی در فصل گرم سال، ساعات کاری شبکه بانکی کشور نیز از روز شنبه ۲۶ اردیبهشتماه تغییر خواهد کرد.
بر اساس اطلاعیه شورای هماهنگی بانکها، تمامی شعب بانکی سراسر کشور موظف هستند از ۲۶ اردیبهشت تا ۱۵ شهریورماه فعالیت روزانه خود را از ساعت ۷ صبح آغاز کرده و در ساعت ۱۳ به پایان برسانند.
این تصمیم در پی مصوبه اخیر هیئت وزیران و با هدف مدیریت مصرف انرژی، کاهش بار شبکه برق و تداوم خدماترسانی عمومی اتخاذ شده است.
طبق این بخشنامه، بانکها همانند سایر دستگاههای اجرایی موظفاند یک ساعت پیش از پایان وقت اداری، سامانههای سرمایشی را خاموش کنند. همچنین تأکید شده است هماهنگیهای لازم برای جلوگیری از اختلال در ارائه خدمات، بهویژه در ساعات پرتردد، از سوی شعب بانکی انجام شود.
سال گذشته نیز به دلیل افزایش مصرف برق، تغییر ساعات کاری دستگاههای اجرایی و بانکها در فصل گرم سال اجرا شد و امسال نیز این برنامه با هدف جلوگیری از ناپایداری احتمالی شبکه برق از ابتدای فصل گرما در دستور کار قرار گرفته است.
