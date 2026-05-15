۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۹:۱۹

ثبت‌نام در آزمون جذب ۵۰۰ مدیر جوان در دولت، تمدید شد

سازمان اداری و استخدامی کشور از امکان ثبت‌نام جاماندگان یا ویرایش اطلاعات متقاضیان شرکت در آزمون تربیت ۵۰۰ مدیر جوان در روز شنبه ۲۶ اردیبهشت خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان اداری و استخدامی کشور با انتشار اطلاعیه شماره ۱۱ مرکز آموزش مدیریت دولتی، زمان برگزاری و آخرین مهلت ثبت‌نام جاماندگان یا ویرایش اطلاعات آزمون «برنامه تربیت ۵۰۰ مدیر جوان و کارآمد» را اعلام کرد.

در این اطلاعیه آمده است: به اطلاع داوطلبان گرامی می‌رساند آزمون برنامه تربیت ۵۰۰ مدیر، در روز جمعه ۸ خرداد ۱۴۰۵ در مراکز استان‌ها برگزار خواهد شد. لذا با توجه به درخواست‌های برخی از داوطلبان، امکان ثبت‌نام جاماندگان یا ویرایش اطلاعات ثبت‌شده از ساعت ۹ تا ۲۱ شنبه ۲۶ اردیبهش فراهم است.

در اطلاعیه سازمان اداری و استخدامی کشور تأکید شده است: «مهلت مذکور به هیچ عنوان تمدید نمی‌شود. »

زمان صدور و انتشار کارت ورود به جلسه، که ساعت و محل دقیق برگزاری آزمون در آن قید شده است نیز به‌زودی از طریق سامانه آزمون‌های مرکز آموزش مدیریت دولتی به آدرس: https://azmoon.smtc.ac.ir، وبسایت اینترنتی مرکز مذکور به آدرس: https://smtc.ac.ir، کانال مرکز آموزش مدیریت دولتی در پیام‌رسان «بله» و ارسال پیامک به شماره همراه ثبت‌شده داوطلبان اعلام می‌شود.

مرکز آموزش مدیریت دولتی وابسته به سازمان اداری و استخدامی کشور در اطلاعیه شماره ۱۲ نیز در خصوص منابع و نمونه سؤالات آزمون «برنامه تربیت ۵۰۰ مدیر جوان و کارآمد» شفاف‌سازی کرده که به شرح زیر است:

با توجه به پرسش‌ها و پیگیری‌های مکرر برخی از داوطلبان گرامی در خصوص منابع آزمون برنامه تربیت ۵۰۰ مدیر، به اطلاع می‌رساند، مواد امتحانی در جدول شماره ۲ دفترچه راهنمای ثبت‌نام ذکر شده است.

هیچ‌یک از محصولاتی که در بعضی از سایت‌ها و کانال‌ها، تحت عنوان منابع یا نمونه سؤالات آزمون تربیت ۵۰۰ مدیر معرفی شده و به فروش می‌رسند، مورد تأیید این مرکز نیست. بدیهی است اقدامات حقوقی و قانونی لازم برای برخورد با هرگونه سودجویی، از طریق مراجع قانونی و نظارتی، انجام خواهد شد.

سمیه رسولی

