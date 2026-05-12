۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۶:۳۲

کریدور اتصالی چین به اروپا از مسیر ایران راه‌اندازی شد

تاجیکستان و ازبکستان کریدور حمل‌ونقل چندوجهی آزمایشی چین ـ تاجیکستان ـ ازبکستان ـ ترکمنستان ـ ایران ـ ترکیه ـ اروپا با هدف توسعه زیرساخت‌های ترانزیتی راه‌اندازی کرده‌اند.

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از ترند، همزمان با سفر امامعلی رحمان، رئیس‌جمهور تاجیکستان به چین، نخستین قطار کانتینری در مسیر چین - قرقیزستان - ازبکستان - تاجیکستان راه‌اندازی شد؛ پروژه‌ای که با مشارکت یک شرکت ازبکستانی و شرکت سرمایه‌گذاری مشترک ازبکستان و چین اجرایی شده است.

این مسیر ریلی که بیش از ۳۵۰۰ کیلومتر طول دارد، با هدف کاهش زمان حمل بار و توسعه فرصت‌های ترانزیتی در آسیای مرکزی طراحی شده و می‌تواند به تقویت جایگاه کشورهای منطقه در زنجیره‌های تأمین بین‌المللی منجر شود.

همزمان، تاجیکستان و ازبکستان نیز کریدور حمل‌ونقل چندوجهی آزمایشی چین ـ تاجیکستان ـ ازبکستان ـ ترکمنستان ـ ایران ـ ترکیه ـ اروپا را راه‌اندازی کرده‌اند. هدف از اجرای این پروژه، توسعه زیرساخت‌های ترانزیتی، دیجیتالی‌سازی حمل‌ونقل بین‌المللی و افزایش ظرفیت گذرگاه‌های مرزی عنوان شده است.

در کنار همکاری‌های اقتصادی و لجستیکی، امنیت مرزی نیز به یکی از محورهای اصلی همکاری دوشنبه و پکن تبدیل شده است. اخیراً پارلمان تاجیکستان توافق‌نامه‌ای با چین برای ساخت ۹ پست مرزی در امتداد مرز تاجیکستان و افغانستان به ارزش حدود ۶۰ میلیون دلار تصویب کرد؛ پروژه‌ای که به طور کامل از سوی چین تأمین مالی می‌شود.

در عین حال، آینده روابط اقتصادی و ترانزیتی دو کشور تا حد زیادی به توانایی تاجیکستان در بهره‌برداری مؤثر از فرصت‌های زیرساختی و اقتصادی جدید، شرایط تجارت جهانی و روند رشد اقتصاد چین وابسته خواهد بود. همچنین میزان مشارکت تاجیکستان در اتصال کریدورهای نوظهور حمل‌ونقل به زنجیره‌های تأمین منطقه‌ای و اوراسیایی می‌تواند نقش این کشور را به‌عنوان یک هاب ترانزیتی در آسیای مرکزی تقویت کرده و ظرفیت صادراتی آن را افزایش دهد.

زهره آقاجانی

