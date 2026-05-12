به گزارش خبرنگار مهر به نقل از ترند، همزمان با سفر امامعلی رحمان، رئیس‌جمهور تاجیکستان به چین، نخستین قطار کانتینری در مسیر چین - قرقیزستان - ازبکستان - تاجیکستان راه‌اندازی شد؛ پروژه‌ای که با مشارکت یک شرکت ازبکستانی و شرکت سرمایه‌گذاری مشترک ازبکستان و چین اجرایی شده است.

این مسیر ریلی که بیش از ۳۵۰۰ کیلومتر طول دارد، با هدف کاهش زمان حمل بار و توسعه فرصت‌های ترانزیتی در آسیای مرکزی طراحی شده و می‌تواند به تقویت جایگاه کشورهای منطقه در زنجیره‌های تأمین بین‌المللی منجر شود.

همزمان، تاجیکستان و ازبکستان نیز کریدور حمل‌ونقل چندوجهی آزمایشی چین ـ تاجیکستان ـ ازبکستان ـ ترکمنستان ـ ایران ـ ترکیه ـ اروپا را راه‌اندازی کرده‌اند. هدف از اجرای این پروژه، توسعه زیرساخت‌های ترانزیتی، دیجیتالی‌سازی حمل‌ونقل بین‌المللی و افزایش ظرفیت گذرگاه‌های مرزی عنوان شده است.

در کنار همکاری‌های اقتصادی و لجستیکی، امنیت مرزی نیز به یکی از محورهای اصلی همکاری دوشنبه و پکن تبدیل شده است. اخیراً پارلمان تاجیکستان توافق‌نامه‌ای با چین برای ساخت ۹ پست مرزی در امتداد مرز تاجیکستان و افغانستان به ارزش حدود ۶۰ میلیون دلار تصویب کرد؛ پروژه‌ای که به طور کامل از سوی چین تأمین مالی می‌شود.

در عین حال، آینده روابط اقتصادی و ترانزیتی دو کشور تا حد زیادی به توانایی تاجیکستان در بهره‌برداری مؤثر از فرصت‌های زیرساختی و اقتصادی جدید، شرایط تجارت جهانی و روند رشد اقتصاد چین وابسته خواهد بود. همچنین میزان مشارکت تاجیکستان در اتصال کریدورهای نوظهور حمل‌ونقل به زنجیره‌های تأمین منطقه‌ای و اوراسیایی می‌تواند نقش این کشور را به‌عنوان یک هاب ترانزیتی در آسیای مرکزی تقویت کرده و ظرفیت صادراتی آن را افزایش دهد.