خبرگزاری مهر- گروه استان‌ها؛ اجتماعات حماسه و اقتدار در خیابان‌ها و میدان‌های جای‌جای ایران اسلامی در شب هفتاد و دوم هم برگزار شد و منتقمان امام شهید و داغداران کودکان معصوم مدرسه ابتدایی میناب خود را برای اجتماع ۷۳ آماده می‌کنند. در شهر ادب‌پرور و دانش‌دوست بروجن از توابع استان چهارمحال و بختیاری نیز مردمان این دیار پا به پای ایرانیان قیام کردند و هیچ شبی سنگر خیابان را خالی نگذاشتند.

در معرفی بروجن به ذکر همین نکته اکتفا کنیم که برخی متون تاریخی، قدمت این شهر را ۱۰ هزار سال تخمین می‌زنند که همچنان در بسیاری از محلات بافت سنتی خود را حفظ کرده و از دیرباز مهد پرورش بسیاری از مفاخر و بزرگان ایران‌زمین بوده است. این شهرستان باتوجه به برخورداری از طبیعت بکر و زیبا همچون تالاب بین‌المللی چغاخور، مقصد گردشگری بسیاری از علاقه‌مندان به طبیعت، تاریخ، فرهنگ و تمدن منطقه زاگرس است.

برای اطلاع بیشتر از حال و هوای شب‌های حماسه و اقتدار مردم بافرهنگ و دانش‌پرور بروجن، گفتگویی با دبیر قرارگاه جهاد و دفاع مردمی شهرستان انجام دادیم که از نگاه خوانندگان گرامی می‌گذرد. حجت‌الاسلام والمسلمین میلاد صادقی، معاون مدرسه علمیه حضرت مهدی (عج) بروجن، دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر و فعال فرهنگی و اجتماعی شهرستان بروجن پاسخگوی پرسش‌های ما بود.

* در خصوص ساز و کار شکل‌گیری و هماهنگی اجتماعات مردمی در بروجن توضیح بدهید.

با شنیدن خبر شهادت قائد امت و آغاز حملات دشمن متخاصم آمریکایی صهیونی، سیل جمعیت مردم داغدار بروجن به سمت مساجد سرازیر شد و این تجمعات از آن زمان تا کنون هر شب بدون وقفه برپاست. مردم بروجن بر طبق احساس تکلیف برای دفاع از جمهوری اسلامی و حفظ تمامیت ارضی و نیز در خونخواهی امام شهید و تمام شهدای مظلوم و بی‌پناه جنگ رمضان خاصه شهدای گلگون‌کفن مدرسه میناب یک شب هم سنگر خیابان را خالی نگذاشتند.

قرارگاه دفاع و جهاد مردمی درواقع وظیفه سازماندهی و نظام‌بخشی به این حرکت خودجوش و عظیم مردمی شکل گرفته و قریب به ۲۰۰ نفر به صورت مستقیم و غیرمستقیم با قرارگاه همکاری داشته و به صورت صد در صد مردمی کار را پیش می‌برند.

این قرارگاه ۱۸ کارگروه و هر کارگروه شرح وظایف مشخصی دارد و تمام ابعاد تجمعات را از رسانه و فضای مجازی گرفته تا هماهنگی با مجریان و مداحان و شاعران، سخنرانان و ... پوشش می‌دهند.

* قرارگاه چه اقداماتی در جهت انسجام‌بخشی به شکل و محتوای تجمعات مردمی انجام داده است ؟

رویکردهای مختلفی را در پیش گرفتیم با این توضیح که در روزهای نخست، تجمعات مردمی به صورت مسجدمحور پیش می‌رفت اما با توجه به شمار بالای حضور و پاسخگو نبودن فضای مسجد به سمت تجمع میدانی پیش رفتیم که میادین شهر محور مبدأ و مقصد حرکت‌ جمعیت قرار گرفت و صحنه تجمعات مردمی شد.

در حال حاضر هم محلات بروجن را محور حرکت‌ جمعیت قرار دادیم و حقیقتاً استقبال مردم محله‌های مختلف که به جمعیت اضافه می‌شوند، صحنه‌های زیبا و منحصر بفردی را خلق می‌کند. چه بسیار پدربزرگ‌ها و مادربزرگ‌هایی که توان خروج از خانه را ندارند اما از پنجره یا دم در با تجمعات همراهی و پرچم‌گردانی می‌کنند و با در دست داشتن پرچم یا تصاویر امامان انقلاب، پای کار کشور هستند و خودشان را در این حرکت سهیم می‌دانند.

* آیا از دیدگاه‌های مردمی برای برگزاری هر چه بهتر تجمعات شبانه بهره می‌گیرید؟

بله، از بدو کار یک لینک را در اختیار مردم قرار دادیم که دیدگاه‌ها و انتقادات و پیشنهادات خود را به ما اعلام می‌کنند و این نظرات را در برنامه‌ریزی‌ها اعمال می‌کنیم.

این دیدگاه‌ها از طریق ادمین کانال حرکت مردمی نیز از عموم مخاطبان دریافت می‌شود که حقیقتاً حجم عظیمی از نظرات احصا و جمع‌آوری شده و پیگیری می‌شود.

* در خصوص فعالیت مواکب مردمی در دل تجمعات شبانه توضیح بدهید و بگویید چگونه توانستید ظرفیت مردمی را به کار بگیرید.

موکب‌های متعددی به همت مجموعه‌ها و تشکل‌های مردمی برپا شده است که در مسیر کاروان پیاده‌روی جمعیت به ارائه انواع خدمات فرهنگی و هنری و اجتماعی می‌پردازند و تا زمانی که جمعیت در خیابان باشد، این مواکب هم به فعالیت می‌پردازند. این تجمعات مردمی شبانه از حوالی ساعت ۲۰ تا ۲۴ برپاست و مردم تا پاسی از شب در خیابان‌ها هستند و پرچم‌گردانی می‌کنند. برای انسجام‌بخشی به فعالیت مواکب، کارگروه مواکب قرارگاه به فعالیت می‌پردازد و تا جایی که بتواند در زمینه برپایی مواکب مردمی تسهیل‌گری و پشتیبانی و هدایت می‌کند.

برای بهره‌گیری از ظرفیت و امکانات داوطلبانه مردمی یک پُرس‌لاین را طراحی کردیم که قریب به ۱۵۰۰ نفر این فرم را تکمیل و برای کمک‌رسانی به ما اعلام آمادگی کردند. کارگروه نیروی انسانی وظیفه دارد این خدمات داوطلبانه را سازماندهی کند و در راستای برپایی اجتماعات به کار بگیرد. مردم بنا به کار و تخصص خودشان با ما همکاری دارند از برقکاری و صوت و تصویر گرفته تا خیاطی، پخت نان، پخت غذا، ترابری، تبلیغات و فضاسازی، رسانه و فضای مجازی و ... این همکاری‌های داوطلبانه ادامه دارد.

* تا چه میزان از برنامه‌های ابتکاری برای جذابیت‌بخشی به تجمعات مردمی استفاده شده است؟

چندین برنامه ابتکاری داشتیم که خوشبختانه با استقبال مردم مواجه شد از جمله می‌توانم به اجتماعات جداگانه از بیعت قشقایی‌ها، بختیاری‌ها و طلاب و روحانیون شهرستان بروجن با امام ثالث انقلاب اشاره کنم که جلوه‌های زیبایی از تنوع فرهنگی این شهرستان را به نمایش گذاشت. رژه اسب‌سواران، رژه کشاورزان با تراکتورها و ادوات کشاورزی، رژه دوچرخه‌سواران، رژه اسکیت‌سواران یا رژه مادران با کالسکه‌های کودکان خود از دیگر برنامه‌های شاخص بوده است.

یکی از رویکردهای مؤثر در اجتماعات این است که برنامه‌ها هر شب به میزبانی یک مجموعه برگزار می‌شود و در این راستا مجموعه‌های مختلف دولتی و مردمی اعلام آمادگی می‌کنند و میزبانی را بر عهده می‌گیرند. هر مجموعه بنا به ابتکارات و خلاقیت خودش برای افزودن بر شور و شکوه تجمعات، آیتم‌های مختلف را برنامه‌ریزی و اجرا می‌کند.

برپایی اجتماعات شبانه ذیل عناوین مختلف همچون اجتماع مادر و کودک، مادران و دختران، برپایی افطاری‌های خانوادگی در ماه رمضان در محلی که برای این موضوع پیش‌بینی کرده بودیم، برپایی سیزده بدر انقلابی در پارک ملت بروجن از دیگر اقدامات بوده است.

* یکی از ابتکارات قرارگاه جهاد و دفاع برپایی رژه‌های خودرویی بین شهرها و روستاها بوده است، در این خصوص بیشتر توضیح دهید.

رژه‌های خودرویی از مبدأ بروجن به شهرهای اطراف و از آنجا به روستاهای اطراف را در دستور کار قرار دادیم تا شهرها و روستاهای شهرستان بیش از پیش درگیر این فضای حماسی بشوند. در این راستا حرکت کاروان‌های خودرویی از بروجن به گندمان، سفیددشت، بلداجی، چغاخور و دیگر شهرها و از این شهرها به سمت روستاهای اطراف را برگزار کردیم که در هر رژه بین ۲۰۰ تا ۳۰۰ خودرو حضور داشت.

مردم بروجن و دیگر شهرها که به این حرکت خودرویی ملحق می‌شدند از این برنامه استقبال خوبی داشتند و در روستاها مردم به استقبال کاروان می‌آمدند و صحنه‌های حماسی و انقلابی پرشوری ایجاد شد. این برنامه‌ها بیشتر با این هدف برگزار می‌شود که نمایش حماسه و اقتدار در روستاها نیز تقویت شود و اهالی در این فضا قرار بگیرند.

* این شب‌ها که دشمن بعد از ناکامی در دیگر میادین یک جنگ تمام‌عیار اقتصادی را به راه انداخته است، مشاهده می‌کنیم که مردم بروجن مطالبات اقتصادی و معیشتی خود را در دست‌نوشته‌ها و پلاکاردها با مسئولان مطرح می‌کنند، دیدگاه شما در این خصوص چیست.

به مردم اعلام کردیم که انتظارات و مطالبات اقتصادی خود را از مسئولان شهرستانی، استانی و کشوری از طریق فرم‌افزار اعلام کنند. این مطالبات به مسئولان شهرستانی منتقل می‌شود و در مواردی هم مسئولان و مدیران شهرستان به پاسخگویی می‌پردازند.

این امر جدای از اینکه ممکن است دغدغه‌ها و مشکلات مردم را رفع کند و مسئولان و مدیران در جریان مطالبات مردمی قرار بگیرند، باعث امیدافزایی و افزایش انگیزه مردم برای حضور در تجمعات می‌شود. حضور مسئولان در بین مردم و گفتگوی چهره به چهره مصداق جهاد تبیین و روشنگری بوده و باعث افزایش پیوند بین مردم و مسئولان می‌شود. وقتی مردم نسبت به مسائل کشور و منطقه آگاه شوند، طبیعتاً احساس تکلیف بیشتری می‌کنند و حضورشان در خیابان را حفظ خواهند کرد.

بخشی از مردم نیز مطالبات خود را خطاب به مسئولان استانی و کشوری بر روی پلاکاردها می‌نویسند و به دست می‌گیرند که این حرف‌های مردمی نیز رصد و جمع‌آوری و در راستای مطالبه‌گری قرارگاه مورد توجه قرار می‌گیرد. یکی از برنامه‌های پیش روی ما دعوت مجدد از دادستان برای ارائه گزارش اقدامات و پاسخگویی به مردم است.

یکی دیگر از اقدامات در راستای حمایت اجتماعی، ایجاد تریبون آزاد برای حضور مردم و صحبت مستقیم با جمعیت حاضر در تجمع است که انتقال دغدغه‌ها و مطالبات به مسئولان را به همراه داشته است.

* راز این حضور و مشارکت خستگی‌ناپذیر و بدون وقفه مردمی در این شب‌ها چیست؟

این از برکت خون امام شهیدمان است که در رگ امت مبعوث ایشان به جوش آمد همان‌طور که خودشان هم پیش از شهادت پیش‌بینی کردند که اگر اتفاقی برای این مملکت بیفتد، ملت مبعوث خواهد شد و کار را تمام خواهد کرد.

این مردم در خونخواهی امام شهید و لبیک‌گویی به خلف صالح ایشان آیت‌الله سیدمجتبی خامنه‌ای که از مردم خواستند خیابان را داشته باشند، سنگر خیابان را خالی نمی‌گذارند و تا هر زمان که لازم باشد در حمایت از جمهوری اسلامی ایران و قوای مسلح مقتدر در میدان خواهند ماند.