به گزارش خبرگزاری مهر، در ادامه اجرای مجموعه رویدادهای تبیینی «۱۶۸»، اجتماع عظیم دانشآموزان همدانی با حضور خانوادهها، مربیان و کادر آموزشی مدارس برگزار شد. در این مراسم، دانشآموزان با در دست داشتن پلاکاردها و نقاشیهایی مزین به تصاویر ۱۶۸ شهید دانشآموز میناب، یاد این شهدای والامقام را پاس داشتند.
از جلوههای تأثیرگذار این تجمع، همراه داشتن عروسکها، وسایل بازی و لوازم مدرسه در دست دانشآموزان بود که با الصاق تصاویر شهدا به آنها، عمق مظلومیت و خردسال بودن شهدای دانشآموز را به شکلی نمادین و خلاقانه به تصویر کشیدند.
حاضران در این رویداد، پس از اجرای برنامههای فرهنگی در مساجد، در میدان آرامگاه بوعلیسینا و بلوار ۳۰ متری سعیدیه همدان گردهم آمدند و با تشکیل حلقهای نمادین، با آرمانهای شهدای مظلوم مدرسه میناب تجدید میثاق کردند.
مجموعه رویدادهای «۱۶۸» با محوریت فعالیتهای تبیینی و تربیتی ویژه دانشآموزان پایه سوم ابتدایی تا دهم متوسطه طراحی شده است. هدف اصلی این طرح، نهادینه کردن مفاهیم والایی همچون مقاومت، ایستادگی، ارتقای سطح آگاهی نسل نوجوان نسبت به شرایط منطقه و جهان و همچنین تبیین مظلومیت شهدای دانشآموز است.
گفتنی است این ویژه برنامهها به همت اداره اطلاعرسانی و روابط عمومی آموزش و پرورش استان، ادارات آموزش و پرورش نواحی یک و دو همدان، سازمان فرهنگی، ورزشی و اجتماعی شهرداری همدان و مؤسسه فرهنگی قرآن و عترت انوارالزهرا (س) برنامهریزی و اجرا میشود.
