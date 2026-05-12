تورم تولیدکننده در چین با جهش قیمت انرژی رکورد زد

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از خبرگزاری آناتولی، با افزایش نگرانی‌ها درباره قیمت‌های جهانی انرژی به دلیل جنگ آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران و بسته شدن تنگه هرمز، تورم تولیدکننده در چین سریع‌ترین رشد خود از دوران پساکرونا را ثبت کرد.

افزایش قیمت نفت نه‌تنها نگرانی‌های تورمی را در آمریکا، اروپا و ژاپن تشدید کرده، بلکه این انتظار را به وجود آورده است که فشارهای ناشی از هزینه‌ها بتواند روند کاهشی قیمت‌ها (دفلاسیون) را در چین معکوس کند.

اداره ملی آمار چین اعلام کرد که شاخص قیمت تولیدکننده (PPI) در این کشور طی ماه آوریل نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲.۸ درصد افزایش یافته است. این شاخص که بر اساس قیمت درب کارخانه کالاهای تولیدی محاسبه می‌شود، در ماه مارس پس از ۴۱ ماه روند کاهشی، با رشدی ۰.۵ درصدی مواجه شده بود.

بررسی روند سال‌های اخیر نشان می‌دهد شاخص قیمت تولیدکننده چین در سال ۲۰۲۳ معادل ۳ درصد، در سال ۲۰۲۴ معادل ۲.۲ درصد و در سال ۲۰۲۵ معادل ۲.۶ درصد کاهش یافته بود. همچنین این شاخص در ماه‌های ژانویه و فوریه سال جاری میلادی به‌ترتیب ۱.۴ و ۰.۹ درصد افت کرده بود.

آرجن فن دایکهاوزن، اقتصاددان ارشد بانک هلندی «ای‌بی‌ان آمرو»، در این باره اظهار داشت که تورم مصرف‌کننده چین در ماه آوریل همسو با افزایش قیمت انرژی شتاب گرفته است. وی افزود که آثار جنگ اخیر بیشترین نمود را در تورم قیمت تولیدکننده داشته که به بالاترین سطح خود از زمان پساکرونا جهش کرده است.

لین سونگ، اقتصاددان ارشد حوزه چین در گروه «آی‌ان‌جی» نیز معتقد است فشارهای بالای هزینه در نهایت به افزایش تورم در تمام بخش‌های اقتصاد چین منجر خواهد شد. به گفته وی، هرچند تأثیر کوتاه‌مدت افزایش قیمت‌ها ممکن است منفی باشد، اما در بلندمدت می‌تواند تحولی مثبت برای اقتصادی باشد که پیش از این با خطر کاهش مداوم قیمت‌ها روبه‌رو بود.

وی تأکید کرد که بازگشت انتظارات تورمی سالم می‌تواند در سال‌های آینده به تقویت سرمایه‌گذاری و مصرف در اقتصاد چین کمک کند.