امکان بازگشت دانشجویان ارشد و دکتری به دانشگاه شریف فراهم شد

به گزارش خبرنگار مهر، روزنامه شریف به نقل از معاونت آموزشی دانشگاه شریف اعلام کرد امکان حضور دانشجویان کارشناسی ارشد ورودی ۱۴۰۳ به قبل و تمامی دانشجویان دکتری برای انجام امور پژوهشی از روز شنبه ۲۶ اردیبهشت در دانشگاه فراهم شده است.

بر اساس این اطلاعیه، دانشجویان متقاضی باید با مراجعه به سامانه آموزش و ثبت درخواست از منوی «خدمات آموزشی»، مجوز ورود به دانشگاه را دریافت کنند. صدور مجوز تردد به دانشگاه منوط به تایید استاد راهنما خواهد بود.

همچنین، دانشجویانی که نیاز به اسکان در خوابگاه دارند، پس از صدور مجوز ورود به دانشگاه، باید فرم درخواست خوابگاه را نیز از طریق سامانه آموزش تکمیل و ارسال کنند.

اداره امور خوابگاه های دانشگاه صنعتی شریف نیز اعلام کرد: با توجه به مصوبه هیئت‌رئیسه و اعلام معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی مبنی بر امکان حضور تمامی دانشجویان مقطع تحصیلات تکمیلی، به‌استثنای دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد ورودی ۱۴۰۴، توجه دانشجویان متقاضی استفاده از خوابگاه را به موارد زیر جلب می‌نماید:

مراحل ثبت درخواست اسکان در نیم‌سال دوم تحصیلی ۱۴۰۵-۱۴۰۴ و شرایط اسکان

دانشجویان دکتری و کارشناسی ارشد

دانشجویان متقاضی اسکان در خوابگاه لازم است فرم درخواست خوابگاه - ترم دوم ۱۴۰۵-۱۴۰۴ ویژه مقطع تحصیلی خود را از روز سه‌شنبه ۲۲ اردیبهشت‌ماه تا روز دوشنبه ۲۸ اردیبهشت‌ماه در سامانه آموزش edu.sharif.edu تکمیل نمایند. پس از بررسی و تأیید درخواست، موضوع به سرپرست خوابگاه اعلام می‌شود. اسکان افراد تأییدشده از روز شنبه ۱۴۰۵/۰۲/۲۶ مقدور خواهد بود.

طبق ضوابط صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، دانشجویان بهره‌مند از خوابگاه‌های دانشجویی متعهدند پس از پایان هر سال تحصیلی، انصراف یا فراغت از تحصیل، خوابگاه را تخلیه نمایند؛ در غیر این صورت، از زمان استنکاف موظف به پرداخت ده برابر اجاره‌بهای خوابگاه به‌صورت یکجا خواهند بود.

شرایط اسکان دانشجویان کارشناسی ارشد به تفکیک خوابگاه‌ها

اسکان دانشجویان در خوابگاه شهید سلیمانی به‌صورت تجمیع‌شده و صرفاً در بلوک یک مقدور است.

اسکان دانشجویان در خوابگاه شهید احمدی روشن به دلیل تعمیرات و کم بودن تعداد متقاضیان مقدور نمی‌باشد و دانشجویان واجد شرایط اسکان به شهید حیدرتاش منتقل خواهند شد.

اسکان دانشجویان در خوابگاه شهید وزوایی به دلیل تعمیرات، صرفاً در بلوک یک و به‌صورت تجمیع‌شده مقدور است.

اسکان دانشجویان واجد شرایط در خوابگاه‌های مصلی‌نژاد، طرشت ۲، شادمان، شهید حیدرتاش، شهید شوریده، ولیعصر و آزادی مشابه شرایط عادی و بدون محدودیت می‌باشد.

در پایان این اطلاعیه تأکید شده است که اختصاص خوابگاه منوط به پرداخت اجاره‌بهای معوقه نیم‌سال اول تحصیلی ۱۴۰۵-۱۴۰۴ است. همچنین اجاره‌بهای خوابگاه در نیم‌سال دوم به‌صورت روزشمار محاسبه می‌شود و تا اطلاع ثانوی، سالن‌های غذاخوری دانشگاه و توزیع غذا در خوابگاه غیرفعال خواهد بود.