تعهدات قانونی مسکن فرزندآوری توسعه خواهد یافت

به گزارش خبرگزاری مهر، سلمان اسحاقی سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان درباره فعالیتهای صورتگرفته در حوزه جوانی جمعیت اظهار داشت: در این ایام، موضوع فرزندآوری را با ورود جدی وزارتخانههای «صمت» (تعاون، کار و رفاه اجتماعی)، بهداشت، اقتصاد، سازمان برنامه و بودجه، بانک مرکزی و وزارت کار به صورت ویژه پیگیری کردهایم.
وی با بیان اینکه تمام دستگاههای مربوط پای کار آمدهاند، افزود: من این خبر خوب را به مردم عزیز میدهم که تعهدات قانونی، بهویژه در حوزه مسکن و شهرسازی که بر عهده وزارتخانهها گذاشته شده است، نه تنها به موقع انجام میشود، بلکه ارتقا هم پیدا خواهد کرد.
اسحاقی در پاسخ به دغدغه مردم مبنی بر تاخیر در انجام تعهدات وزارت مسکن و سایر دستگاهها، تصریح کرد: مجلس اراده دارد به پاس حضور میلیونی مردم در شبهای اخیر که برای صیانت از امنیت و بیعت با رهبری بود، این حمایتها را به موقع انجام دهد.
سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان درباره جزئیات «کارت امید» گفت: کارت امید واریز شده و ما در حال پیگیری هستیم که این حمایت به سابقه تاریخی یعنی از زمانی که قانون به مرحله اجرا گذاشته شده، شامل مادران بشود. معتقدیم هنوز جای ارتقای این ظرفیت حمایتی وجود دارد و در کمیتههای مختلف بررسی میشود تا ظرفیتهای بهتری را به این کارت اضافه کنیم.
