تاکید مجلس بر پرداخت به موقع مطالبات کادر سلامت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خانه ملت، سلمان اسحاقی، در تشریح نشست روز گذشته کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، اظهار داشت: موضوعات مهمی در حوزه سلامت، به‌ ویژه مسائل مرتبط با کادر درمان و خدمات ارائه‌ شده در ایام جنگ، مورد بررسی قرار گرفت.

وی افزود: کمیسیون بهداشت و درمان از ابتدای سال ورود جدی به موضوع احکام و مطالبات کارکنان حوزه سلامت داشته و در این راستا، پیگیری‌های لازم از سازمان استخدامی کشور و سازمان برنامه و بودجه و وزارت بهداشت در حال انجام است تا احکام مربوط به کادر سلامت به‌ صورت کامل و دقیق صادر شود.

اسحاقی ادامه داد: با تلاش‌های وزارت بهداشت و همراهی سازمان برنامه و بودجه، در سال گذشته شاهد یکی از اتفاقات کم‌ سابقه بودیم و بخش قابل توجهی از معوقات کادر سلامت که مربوط به چندین ماه بود، پرداخت شد و این اقدام در بهبود وضعیت معیشتی این قشر مؤثر بوده است.

وی تصریح کرد: استمرار در پرداخت به‌ موقع مطالبات کادر سلامت از جمله موضوعاتی است که به‌ صورت جدی در دستور کار کمیسیون بهداشت و درمان قرار دارد و در این زمینه تأکید ویژه‌ای بر تداوم این روند وجود دارد.

سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، یادآور شد: با پیگیری‌های انجام‌ شده از سوی وزارت بهداشت، به‌ ویژه تلاش‌های وزیر بهداشت، بخشی از منابع مالی از سوی سازمان برنامه و بودجه تأمین و همچنین مطالبات وزارت بهداشت از سازمان تأمین اجتماعی در پایان سال پرداخت شد که این امر موجب شد پرداخت‌های نسبتاً مناسبی به کادر سلامت صورت گیرد.

وی تأکید کرد: کمیسیون بهداشت و درمان مجلس ضمن قدردانی از اقدامات صورت‌گرفته، بر لزوم استمرار و نظم در پرداخت مطالبات کادر سلامت تأکید دارد و این موضوع باید به‌ صورت ویژه مورد توجه قرار گیرد.

اسحاقی با اشاره به نقش کادر درمان در ایام جنگ، گفت: همان‌طور که مردم شاهد بودند، در کنار نیروهای نظامی، کادر سلامت نیز به‌ عنوان یکی از ارکان اصلی کشور در میدان حضور داشتند و در واقع دو حوزه امنیت و سلامت به‌ عنوان دو بازوی قدرتمند در خدمت مردم ایفای نقش کردند و کادر درمان نیز به‌ صورت خودجوش و با ایثارگری در کنار مردم حضور داشت.

وی با اشاره به بررسی وضعیت خدمات درمانی در استان‌ها، افزود: مقرر شد استانداران گزارشی از نحوه ارائه خدمات سلامت در بازه زمانی حدود ۴۵ روزه جنگ به وزارت بهداشت و همچنین کمیسیون بهداشت و درمان ارائه کنند تا ارزیابی دقیقی از وضعیت موجود صورت گیرد.

سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس تصریح کرد: در این گزارش‌ها، کمبودهای موجود از جمله کمبود پزشک و متخصص در استان‌ها مورد بررسی قرار خواهد گرفت، به‌ویژه در استان‌هایی که در این مدت با افزایش مراجعه بیماران یا اسکان هموطنان از مناطق درگیر مواجه بودند.

وی افزود: کمیسیون بهداشت و درمان تلاش خواهد کرد با بررسی دقیق این گزارش‌ها، نیازها، نواقص و کاستی‌های موجود در حوزه سلامت استان‌ها را شناسایی کرده و با همکاری دستگاه‌های اجرایی، نسبت به رفع آنها در سریع‌ترین زمان ممکن اقدام کند.

اسحاقی تأکید کرد: هدف اصلی کمیسیون، تقویت زیرساخت‌های سلامت و ارتقای سطح خدمات درمانی در سراسر کشور، به‌ویژه در شرایط بحران و پس از آن است تا نظام سلامت بتواند با آمادگی بیشتری به نیازهای مردم پاسخ دهد.