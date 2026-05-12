به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، ولادیمیر پوتین رئیس‌ جمهور روسیه امروز سه شنبه در سخنانی اعلام کرد: روسیه به تدریج توسعه نیروهای هسته‌ای خود را اجرایی می کند. در پی خروج آمریکا از پیمان منع موشک‌ های بالستیک، ناگزیر بودیم به تضمین امنیت راهبردی خود فکر کنیم.

رئیس‌ جمهور روسیه در این خصوص اضافه کرد: موشک سارمات قدرتمندترین سامانه موشکی جهان است و ظرفیت کلی آن بیش از 4 برابر بیشتر از هر سامانه های مشابه غربی است. کار روی سامانه «پوسیدون» و موشک «بوروستنیک» در مراحل پایانی قرار دارد.

ولادیمیر پوتین سپس اضافه کرد: روند ارتقای موشک «کینژال» همچنان ادامه دارد. مسکو به توسعه برنامه موشکی خود ادامه خواهد داد.