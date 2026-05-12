۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۶:۳۵

غرق شدن مرموز کشتی روسی حامل ۲ راکتور هسته‌ای

«سی‌ان‌ان» از غرق شدن مرموز کشتی روسی حامل ۲ راکتور هسته‌ای احتمالا با مداخله یک ارتش غربی حدود ۶۰ مایلی سواحل اسپانیا خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، تحقیقات شبکه تلویزیونی سی‌ان‌ان نشان می دهد که یک کشتی باری روسی که احتمالا حامل ۲ راکتور هسته‌ای برای زیردریایی‌ ها بوده و احتمالا به مقصد کره شمالی در حرکت بود، دچار انفجارهای پی‌ در پی شده و در شرایط نامعلومی حدود ۶۰ مایلی سواحل اسپانیا غرق شده است.

بر اساس اعلام این رسانه، سرنوشت غیرعادی کشتی Ursa Major از زمان غرق شدنش در ۲۳ دسامبر ۲۰۲۴ در هاله‌ ای از ابهام قرار داشته است؛ اما گزارش سی‌ان‌ان نشان می‌دهد که این موضوع ممکن است نشان‌ دهنده مداخله پرمخاطره یک ارتش غربی برای جلوگیری از ارسال فناوری هسته‌ ای ارتقا یافته روسیه به متحد کلیدی‌ اش یعنی کره شمالی، باشد.

این کشتی تنها ۲ ماه پس از اعزام نیروهای کیم جونگ اون رهبر کره شمالی برای کمک به عملیات نظامی روسیه در اوکراین، به حرکت درآمد.

به گفته منبعی آشنا با تحقیقات اسپانیا در مورد این حادثه، یک هفته پس از غرق شدن، توسط یک کشتی جاسوسی احتمالی روسی که ۴ انفجار دیگر را به همراه داشت، لاشه آن مورد بازدید قرار گرفت.

