به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، ولادیمیر پوتین رئیس‌ جمهور روسیه امروز چهارشنبه در سخنانی اعلام کرد: مسکو به نوسازی و توسعه نیروهای هسته‌ ای راهبردی خود ادامه خواهد داد.

رئیس‌ جمهور روسیه در این خصوص گفت: مسکو به توسعه سامانه‌ های موشکی با قابلیت نفوذ به تمام سامانه‌ های دفاع موشکی امروزی و آینده، ادامه خواهد داد. سامانه‌ های نظامی متحرک با موشک‌ های بالستیک غیرهسته‌ای در جریان عملیات ویژه نظامی به طور مؤثر مورد استفاده قرار گرفتند.



ولادیمیر پوتین سپس اضافه کرد: نوآوری‌ های شوروی در حوزه موشکی همچنان مورد تقاضا هستند.

وی دیروز نیز در سخنانی اعلام کرده بود: روسیه به تدریج توسعه نیروهای هسته‌ای خود را اجرایی می کند. در پی خروج آمریکا از پیمان منع موشک‌ های بالستیک، ناگزیر بودیم به تضمین امنیت راهبردی خود فکر کنیم. موشک سارمات قدرتمندترین سامانه موشکی جهان است و ظرفیت کلی آن بیش از ۴ برابر بیشتر از هر سامانه های مشابه غربی است. کار روی سامانه «پوسیدون» و موشک «بوروستنیک» در مراحل پایانی قرار دارد. روند ارتقای موشک «کینژال» همچنان ادامه دارد. مسکو به توسعه برنامه موشکی خود ادامه خواهد داد.