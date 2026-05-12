دستگیری سارقان ۶۰۰ گرم طلا در کرج قبل از فرار به مرز

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ پیمان گودرزی، فرمانده انتظامی شهرستان کرج، عصر امروز سهشنبه ۲۲ اردیبهشت ماه، اظهار داشت: این پرونده اوایل اردیبهشت ماه با گزارش سرقت از یک واحد مسکونی در یکی از محلههای کرج تشکیل شد و بلافاصله بررسی تخصصی موضوع در دستور کار ماموران کلانتری ۳۰ اسلامآباد قرار گرفت.
وی افزود: ماموران با اقدامات فنی و اشراف اطلاعاتی، مخفیگاه متهمان را شناسایی و در یک عملیات ضربتی آنها را پیش از آنکه قصد فرار به یکی از شهرهای مرزی شمال غرب کشور را داشته باشند، دستگیر کردند.
سرهنگ گودرزی تأکید کرد: پلیس با اشراف اطلاعاتی میتواند سارقان را در هر نقطهای که باشند، شناسایی و بازداشت کند.
نظر شما