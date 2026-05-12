ناتوانی در شناخت مشاغل خانگی مانع حمایت مؤثر است

به گزارش خبرگزاری مهر از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، آیین روز ملی مشاغل خانگی و تولید خانوادهمحور و رونمایی از طرح ملی «هزار میدان، هزار بازار» در قالب پروژه «هزار و یک شهر»، با حضور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، معاون رئیسجمهور در امور زنان و خانواده، نمایندگان دستگاههای اجرایی، سکوهای اقتصاد دیجیتال و فعالان حوزه مشاغل خانگی برگزار شد.
زهرا بهروزآذر، معاون رئیسجمهور در امور زنان و خانواده در این مراسم با اشاره به ظرفیت گسترده کسبوکارهای خانوادهمحور گفت: طبق اصل ۱۰ قانون اساسی، خانواده بنیادیترین نهاد جامعه است و سرمایهای که در محیط خانواده شکل میگیرد، زمانی که در حوزه کسبوکار تجلی پیدا میکند، به سرمایه اجتماعی و اقتصادی تبدیل میشود.
وی با بیان اینکه اعتبار و دغدغه خانواده پشت کسبوکارهای خانگی قرار دارد، اظهار کرد: بسیاری از کسبوکارهای خانوادهمحور در جهان صدها سال دوام آوردهاند و امروز نیز ۷۰ درصد تولید ناخالص داخلی در جهان، کسبوکارهای خانوادگی هستند و ایده آنها از بستر خانواده شکل گرفته است.
معاون رئیسجمهور با اشاره به سهم بالای زنان در حوزه مشاغل خانگی تصریح کرد: امروز ۷۰ درصد کسانی که در ایران درخواست مجوز کسبوکار دارند، زنان هستند و ما باید نوع رفتار کسبوکارهای زنان و ویژگیهای زنانه را بفهمیم تا بتوانیم این کسبوکارها را توسعه دهیم.
بهروزآذر ادامه داد: زنان در تأمین منابع، دسترسی به مواد اولیه، زمان تولید و دسترسی به بازار فروش، شرایط متفاوتی دارند و اگر همان نسخهای که برای مردان میپیچیم برای زنان هم اجرا شود، احتمال رشد کاهش پیدا میکند.
وی با تأکید بر ضرورت توسعه بازار برای مشاغل خانگی تصریح کرد: برای دسترسی به بازار باید از مدلهایی مانند روایت، قصه، نمایشگاههای فیزیکی و طرحهایی نظیر «هزار و یک شهر» استفاده کنیم؛ همانگونه که سکوی «کارافن» برای زنان آسیبدیده، زنان روستایی، زنان سرپرست خانوار و دختران جوان و... طراحی شده است.
معاون رئیسجمهور با اشاره به دو راهبرد اصلی در این حوزه بیان کرد: راهبرد نخست، توسعه تعداد افرادی است که وارد بازار مشاغل خانگی میشوند و راهبرد دوم، تقویت و رشد افرادی است که اشتیاق و قصد کارآفرینانه دارند و وارد این مسیر شدهاند. در پلتفرمهایی مثل دیجیکالا، ۱۸ هزار نفر ورود پیدا کرده و حتی به این سکو مهاجرت کردهاند. این نشان میدهد افراد زیادی تمایل به ایجاد کسبوکار دارند. مسئله معیشت خانواده از نظر اقتصادی مهم است و الگوی خانوادهها به سمت دو درآمدی تغییر کرده که نشانه افزایش نقش اقتصادی زنان است.
معاون رئیسجمهور با تأکید بر ضرورت تقویت زیرساختهای اقتصاد دیجیتال یادآور شد: یک مرکز تبادل داده باید شکل بگیرد تا زنان تولیدکننده اطلاعات خود را بهاشتراک بگذارند و API آن در اختیار بخشهای دیگر قرار گیرد. دوم اینکه حتماً باید تلاش کنیم اینترنت را باز کنیم. کسبوکارهای دیجیتال و سکوهای اینترنتی بهترین کسانی هستند که میتوانند از حق مردم دفاع کنند. این باور اشتباه را باید بشکنیم که با باز شدن فضاهای مجازی، سکوهای داخلی تهدید میشوند. بله زمانی رشد پیدا کرد که واتسآپ باز شد و امروز هم روزبهروز هم رشد میکند.
بهروزآذر افزود: در عین حال که شبکه ملی اطلاعات باید از نظر پدافندی و سایبری حفاظت شود، اما این موضوع و دسترسی به اینترنت، دو مسیر موازیاند و بسته شدن یکی، موجب رشد دیگری نمیشود.
وی با اشاره به ضرورت ایجاد خدمات یکپارچه برای زنان فعال در مشاغل خانگی عنوان کرد: باید یک نقطه تماس واحد برای زنان دارای مشاغل خانگی ایجاد شود تا زنان سرپرست خانوار، عشایر، مددجویان و سایر گروهها بتوانند خدمات و اطلاعات مورد نیاز خود را بهصورت یکپارچه دریافت کنند. آنگاه میتوانیم دسترسی به منابع مالی را تسهیل کنیم. در کارگروه اقتصاد دیجیتال، انواع وثایق را در حال بررسی هستیم. اگر این اکوسیستم را نشناسیم، نمیتوانیم چهل میلیون زن را که در حوزه اقتصادی خواهان نقش فعال هستند، به درستی حمایت کنیم.
همچنین در این مراسم، سکوی «کارافن» که حاصل همکاری معاونت امور زنان و خانواده و سازمان آموزش فنی و حرفهای است، معرفی شد؛ سکویی با هدف حمایت از مشاغل خانگی که ظرفیت بهرهگیری از ۵۰۰ هزار مربی متخصص برای آموزش، کوچینگ و منتورینگ کسبوکارها را فراهم کرده است.
