۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۳:۵۳

مشاغل خانگی پیشران اقتصاد خانواده‌محور هستند

رئیس اتاق تعاون استان تهران به مناسبت روز ملی مشاغل خانگی با تأکید بر نقش راهبردی خانواده‌ها در توسعه اقتصادی کشور، مشاغل خانگی را یکی از مهم‌ترین ظرفیت‌های مغفول‌مانده اقتصاد ایران دانست.

عبدالله بهرامی، رئیس اتاق تعاون استان تهران در گفت وگو با خبرنگار مهر به مناسبت روز ملی مشاغل خانگی و تولید خانواده‌محور (۲۲ اردیبهشت) با تأکید بر نقش راهبردی خانواده‌ها در توسعه اقتصادی کشور گفت: مشاغل خانگی را یکی از مهم‌ترین ظرفیت‌های مغفول‌مانده اقتصاد ایران دانست.

وی با اشاره به توانمندی جوانان و بانوان خانه‌دار اظهار کرد: هر خانوار ایرانی با بهره‌گیری از مهارت، خلاقیت و آموزش‌های تخصصی می‌تواند کسب‌وکارهای خانگی را به واحدهای تولیدی چابک و دانش‌بنیان تبدیل کرده و نقش مؤثری در ارتقای رفاه، امنیت اقتصادی و توسعه اجتماعی ایفا کند.

رئیس اتاق تعاون استان تهران با بیان اینکه تعاونی‌ها و کسب‌وکارهای خانگی به دلیل نیاز به سرمایه اولیه کمتر، ظرفیت بالایی برای خلق ارزش افزوده دارند، افزود: تعاونی‌های کوچک ۷ نفره می‌توانند با تمرکز بر تأمین مواد اولیه، تولید مبتنی بر سفارش، بازاریابی حرفه‌ای و استفاده از حمایت‌های قانونی بخش تعاون، هسته‌های اصلی یک شبکه تولید ملی و پویا را شکل دهند.

وی بر ضرورت اولویت‌بخشی دولت به آموزش، دانش‌بنیان‌سازی کسب‌وکارهای خرد و توسعه شبکه‌های تولید خانگی تأکید کرد و گفت: حمایت هدفمند از این مشاغل، علاوه بر افزایش درآمد خانوارها و تحکیم بنیان خانواده، می‌تواند به توسعه صادرات، ارزآوری، ایجاد اشتغال پایدار و تحقق عدالت اقتصادی منجر شود.

رئیس اتاق تعاون استان تهران در پایان با اشاره به اصول ۴۳ و ۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصریح کرد: بخش تعاون به‌عنوان یکی از ارکان اصلی اقتصاد کشور، از حمایت صریح قانون اساسی برخوردار است و توسعه اقتصاد خانواده‌محور و تعاون‌محور می‌تواند ایران را به الگویی موفق در این حوزه تبدیل کند.

فاطمه امیر احمدی

