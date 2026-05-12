عبدالله بهرامی، رئیس اتاق تعاون استان تهران در گفت وگو با خبرنگار مهر به مناسبت روز ملی مشاغل خانگی و تولید خانواده‌محور (۲۲ اردیبهشت) با تأکید بر نقش راهبردی خانواده‌ها در توسعه اقتصادی کشور گفت: مشاغل خانگی را یکی از مهم‌ترین ظرفیت‌های مغفول‌مانده اقتصاد ایران دانست.



وی با اشاره به توانمندی جوانان و بانوان خانه‌دار اظهار کرد: هر خانوار ایرانی با بهره‌گیری از مهارت، خلاقیت و آموزش‌های تخصصی می‌تواند کسب‌وکارهای خانگی را به واحدهای تولیدی چابک و دانش‌بنیان تبدیل کرده و نقش مؤثری در ارتقای رفاه، امنیت اقتصادی و توسعه اجتماعی ایفا کند.



رئیس اتاق تعاون استان تهران با بیان اینکه تعاونی‌ها و کسب‌وکارهای خانگی به دلیل نیاز به سرمایه اولیه کمتر، ظرفیت بالایی برای خلق ارزش افزوده دارند، افزود: تعاونی‌های کوچک ۷ نفره می‌توانند با تمرکز بر تأمین مواد اولیه، تولید مبتنی بر سفارش، بازاریابی حرفه‌ای و استفاده از حمایت‌های قانونی بخش تعاون، هسته‌های اصلی یک شبکه تولید ملی و پویا را شکل دهند.



وی بر ضرورت اولویت‌بخشی دولت به آموزش، دانش‌بنیان‌سازی کسب‌وکارهای خرد و توسعه شبکه‌های تولید خانگی تأکید کرد و گفت: حمایت هدفمند از این مشاغل، علاوه بر افزایش درآمد خانوارها و تحکیم بنیان خانواده، می‌تواند به توسعه صادرات، ارزآوری، ایجاد اشتغال پایدار و تحقق عدالت اقتصادی منجر شود.



رئیس اتاق تعاون استان تهران در پایان با اشاره به اصول ۴۳ و ۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصریح کرد: بخش تعاون به‌عنوان یکی از ارکان اصلی اقتصاد کشور، از حمایت صریح قانون اساسی برخوردار است و توسعه اقتصاد خانواده‌محور و تعاون‌محور می‌تواند ایران را به الگویی موفق در این حوزه تبدیل کند.

