۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۰:۰۴

بانوان یزدی پیشران اقتصاد خانواده‌محور و توسعه مشاغل خانگی هستند

یزد - مدیرکل دفتر امور زنان و خانواده استانداری یزد گفت: توسعه مشاغل خانگی توسط زنان، علاوه بر ایجاد فرصت‌های اقتصادی، به تقویت بنیان خانواده و پویایی اقتصاد محلی کمک کرده است.

به گزارش خبرنگار مهر، فاطمه دانش یزدی صبح چهارشنبه در نشست تجلیل از بانوان کارآفرین یزدی با تأکید بر ظرفیت‌های گسترده بانوان در حوزه کارآفرینی اظهار داشت: زنان یزدی در سال‌های اخیر با تکیه بر خلاقیت، دانش و پشتکار توانسته‌اند نقش مهمی در شکل‌گیری اقتصاد خانواده‌محور ایفا کنند و بسیاری از فعالیت‌های اقتصادی موفق از بستر خانه‌ها آغاز شده است.

وی افزود: گسترش مشاغل خانگی در استان یزد تنها به معنای ایجاد یک منبع درآمد نیست، بلکه بازتابی از فرهنگ دیرینه تلاش، تولید و خوداتکایی در میان خانواده‌های یزدی به شمار می‌رود.

مدیرکل دفتر امور زنان و خانواده استانداری یزد ادامه داد: امروز حضور بانوان، به‌ویژه زنان تحصیل‌کرده و دارای مهارت‌های تخصصی، در عرصه کسب‌وکارهای خانگی و تولیدی بسیار پررنگ شده و این ظرفیت می‌تواند زمینه‌ساز تحولات مثبت در اقتصاد استان باشد.

دانش یزدی خاطرنشان کرد: حمایت از بانوان کارآفرین و توسعه مشاغل خانگی، علاوه بر افزایش مشارکت اقتصادی زنان، به رونق اقتصاد محلی و استحکام بنیان خانواده نیز کمک می‌کند.

