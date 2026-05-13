به گزارش خبرنگار مهر، فاطمه دانش یزدی صبح چهارشنبه در نشست تجلیل از بانوان کارآفرین یزدی با تأکید بر ظرفیت‌های گسترده بانوان در حوزه کارآفرینی اظهار داشت: زنان یزدی در سال‌های اخیر با تکیه بر خلاقیت، دانش و پشتکار توانسته‌اند نقش مهمی در شکل‌گیری اقتصاد خانواده‌محور ایفا کنند و بسیاری از فعالیت‌های اقتصادی موفق از بستر خانه‌ها آغاز شده است.

وی افزود: گسترش مشاغل خانگی در استان یزد تنها به معنای ایجاد یک منبع درآمد نیست، بلکه بازتابی از فرهنگ دیرینه تلاش، تولید و خوداتکایی در میان خانواده‌های یزدی به شمار می‌رود.

مدیرکل دفتر امور زنان و خانواده استانداری یزد ادامه داد: امروز حضور بانوان، به‌ویژه زنان تحصیل‌کرده و دارای مهارت‌های تخصصی، در عرصه کسب‌وکارهای خانگی و تولیدی بسیار پررنگ شده و این ظرفیت می‌تواند زمینه‌ساز تحولات مثبت در اقتصاد استان باشد.

دانش یزدی خاطرنشان کرد: حمایت از بانوان کارآفرین و توسعه مشاغل خانگی، علاوه بر افزایش مشارکت اقتصادی زنان، به رونق اقتصاد محلی و استحکام بنیان خانواده نیز کمک می‌کند.