۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۲۱:۰۰

اجرای طرح «هزار میدان هزار بازار» در کشور از هفته آینده

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از اجرای طرح «هزار میدان هزار بازار» از هفته آینده خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سید مالک حسینی، معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از اجرای طرح «هزار میدان هزار بازار» از هفته آینده خبر داد و گفت: بر اساس این طرح در هزار نقطه ایران هزار نمایشگاه برای عرضه محصولات مشاغل خانگی خرد و کوچک اجرا خواهد شد.

وی در بازدید از تعدادی واحدهای صنعتی در یک شهرک صنعتی قم با بیان این که این طرح به منظور کمک به مشاغل خانگی و خرد است، اظهار کرد: این نمایشگاه‌ها از سوم خرداد همزمان با سالروز آزادسازی خرمشهر آغاز خواهد شد و تا پایان امسال ادامه خواهد داشت.

معاون وزیر کار با اشاره به حمایت از واحدهای صنعتی متوسط و بزرگ، بنگاه‌ها و واحدهای تولیدی دارای نیروی کار بیمه گفت: به این واحدها به ازای هر نیروی کار ۲۲ میلیون تومان تسهیلات به مدت دو ماه با بازپرداخت ۶ ماهه و نرخ سود ۹ درصد اعطا می‌شود.

حسینی تاکید کرد: این تسهیلات با هدف حفظ اشتغال پرداخت می‌شود.

    • محمد IR ۰۸:۲۲ - ۱۴۰۵/۰۳/۰۱
      در ظاهر کار خوبی است ! منتهی مشکل کمبود درامد و کوچک شدن سفره مزدم است که منجر به رکود شده
    • محمد IR ۰۸:۲۳ - ۱۴۰۵/۰۳/۰۱
      کاش زودتر محدودیت ها اینترنت را هم بردارن تا تحارت انلاین هم راه بیفتد

