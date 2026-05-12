افتتاح حدود یک هزار تخت خوابگاهی در دانشگاه علوم پزشکی اهواز

به گزارش خبرنگار مهر، احمد نژاد سلامی ظهر امروز سه شنبه در نشست خبری معاونان دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز، نظام مند کردن را اولین گام این معاونت بیان کرد و گفت: با توجه به حساسیت دانشجویان در زمینه های مختلف و چالش هایی که مواجه بودند اقدامات متعددی صورت گرفت که از جمله آن روانشناسی بود به طوری که هیچ مورد خودکشی کامل نداشتیم.

معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی اهواز گفت: بهسازی و نوسازی سرویس ها و تجهیزات، پرداختی غذای دانشجویان و بروز کردن آن برای اولین بار در تاریخ دانشگاه از دیگر اقدامات است.

وی ادامه داد: حدود یک هزار تخت خوابگاهی یک الی دو ماه آینده به بهره برداری خواهند رسید و این در حالی است که از روز اول تاسیس تا کنون ۳ هزار و ۲۰۰ تخت داشته است؛ البته برای دانشجویان قریب به چهار هزار تخت نیاز است اما در حال حاضر همه فضا سازی صورت گرفته است.

معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی اهواز عنوان کرد: پیشاپیش لوازم ضروری تا ۶ ماه آینده برای حوزه دانشجویی خریداری شده است.

نژاد سلامی با اشاره به میزبانی دو جشنواره مهم کشوری در دانشگاه اظهار کرد: جشنواره سیمرغ از مهارت های کل دانشگاه اعم از کارمند و دانشجو در هر زمینه هنری استقبال می کند و تاکنون حدود ۱۰۰ نفر ثبت نام داشته اند.

وی قرآن و عترت دانشگاه ها را جشنواره دیگر خواند و افزود: این جشنواره در ۱۱ بخش و ۷۳ رشته برگزار می شود که قریب دو هزار و ۵۰۰ نفر ثبت نام داشته اند و نسبت به سال گذشته ۴۰ درصد افزایش شرکت کننده داشته ایم. همچنین خوزستان دبیر بخش آوایی این جشنواره است.